Kylie Jenner revoluciona a sus fans con una sensual imagen junto a Travis Scott

A pesar de que son, sin duda, una de las familias más mediáticas del mundo y exponen gran parte de los detalles de su vida tanto en su reality como a través de sus redes, hay ciertos aspectos de la vida de las Kardashian que prefieren guardarse para ellas y, por lo tanto, continúan siendo un misterio. Kylie Jenner, por ejemplo, es una de las personas más seguidas en Instagram del planeta, y publica numerosas imágenes y vídeos al día, pero no quiso confirmar su embarazo (a pesar de que era un secreto a voces) hasta que Stormi no llegó al mundo. Algo parecido ocurre con su relación con Travis Scott, padre de la pequeña, con quien anunciaba hace justo un año su ruputra tras dos años de relación y numerosos rumores. Sin embargo, desde entonces han protagonizado numerosos titulares debido a una posible reconciliación, los últimos hace apenas unas horas, y es que la joven empresaria ha compartido unas imágenes que siembran muchas dudas.

Constantes rumores

Las primeras alarmas sobre un posible regreso de la pareja saltaron en mayo, cuando Kylie le organizó al rapero una gran fiesta por el Día del Padre, la cual dejó varios posados familiares para el recuerdo. Sin embargo, todo apunta a que simplemente era una muestra más de la buena sintonía que mantienen por el bien de su hija, pero ahora han vuelto a confundir a sus millones de seguidores con unas imágenes de lo más sensuales.

El posado de la duda

En las últimas horas, el diseñador Matthew M Williams ha presentado su primera colección para Givenchy, y tanto Kim Kardashian como su hermana Kylie han querido felicitarle por ella posando con sus piezas en sus perfiles. Hasta aquí nada extraño. Lo llamativo ha sido que la benjamina de la familia no aparece sola en sus fotografías, sino que junto a ella se encuentra precisamente Travis. Aunque desde su ruptura han compartido varias fotografías juntos, esta es tan sensual que no nos sorprende que haya confundido a los fans de la pareja. Mientras que ella mira con decisión a cámara, él se mantiene en un segundo plano, mirando al suelo con la camiseta levantada para dejar a la vista sus abdominales.

Autentica revolución

Como era de esperar, las reacciones no han tardado en llegar, y la publicación lleva más de 9,5 millones de likes en apenas 8 horas, una cifra bastante más elevada que las que ha conseguido con sus anteriores fotografías. Además, roza los 50.000 comentarios, entre los que se encuentran el de Khloé Kardashian, quien afirma sentirse totalmente impactada con la foto, el de su amiga Khadijah, que dice que "no estaba preparada para esto" o el del propio Travis, que ha dejado varios emoticonos explosivos. A estos mensajes se suman los de miles de personas anónimas que no saben cómo interpretar la fotografía: "¿Estáis juntos?", "Oh Dios mío ¿¿que está pasando??", "¡Sí!, por fin juntos de nuevo", "¿Esto significa lo que creo?" o "Tenemos confirmación".

