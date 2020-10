'Leo quiere contaros algo': el hijo de Chiara y Fedez anuncia que tendrá ¡una hermanita!

Aunque parece difícil seguir el ritmo de baby booms de este año (¿quién dijo que solo recordaríamos 2020 por la crisis sanitaria?), lo cierto es que hay celebridades que nos están haciendo tan partícipes de este momento de su vida que es imposible no emocionarse con ellas. Obviamente nos referimos a Chiara Ferragni y Fedez, que han hecho de su día a día a través de sus perfiles sociales casi un reality show 24 horas al que tienen enganchados a sus millones de fans por todo el mundo. Los lookazos de la empresaria, las canciones del rapero o las travesuras del pequeño -o cualquier cosa que haga, en realidad- ha convertido a los Ferragnez sin buscarlo en dignos competidores de Keeping Up with the Kardashians. La última noticia que han dado ha vuelto a sacudir internet. Han revelado por fin el misterio desde que la italiana anunció que estaba embarazada de su segundo hijo. Y el encargado de dar el bombazo informativo ha sido, como no podría ser de otra manera, el simpático Leo.

¡Ya tiene tripita! La foto más esperada de Chiara Ferragni mostrando su segundo embarazo

En un vídeo que la creadora de The Blonde Salad ha compartido en su cuenta personal, aparecen los tres conversando en el sofá sobre el nuevo miembro de la familia. Y, una vez más, la forma de contarlo no podía haber sido más divertida. "Amor, ¿mamá tiene en la tripa un niño o una niña?", preguntaba Chiara. "Niña", contestaba Leone convencido. Aunque el momento más gracioso fue cuando Fedez, tratando de confundir al pequeño, le susurraba al oído que lo que su madre esperaba era un dinosaurio. Aunque no consiguió su objetivo. Lello -mote cariñoso que le han puesto sus padres- se revolvió contestando todavía más seguro que no era un "dinofavo", sino una niña.

De hijo único a hermano mayor

Por mucho que tan solo le queden unos meses de hijo único, lo cierto es que está emocionado con la llegada. "¿Estás contento de tener una hermanita?", preguntó el cantante durante el desayuno de su hijo. "Siiii", respondió Leo sonriendo. El nivel de excitación de los fans solo es comparable al de la pareja al saber que el pequeño de la casa tendrá una compañera de juegos. De hecho, han sido muchos seguidores que han aprovechado para gastarle alguna broma a los futuros padres en la sección de comentarios con el nombre que le pondrán. Y es que el escogido para su primogénito, Leone, significa 'león' en italiano.

Las mejores sugerencias para el nombre

"Leoncita de camino", "Ya es oficial, se llamará Gacela", "León y Pantera" o "Si la llamáis Nala, ya está todo en orden", son algunas de las sugerencias que han recibido los Ferragnez. Pero lo cierto es que, la noche antes de dar la noticia, Chiara explicó que no tienen claro todavía el nombre que le pondrán a la pequeña. "Lo decidiremos cuando se acerque el momento del parto", explicó la empresaria. Es decir, quedan todavía bastantes meses hasta que sepamos cuál será el elegido, ya que según los cálculos de la influencer no saldrá de cuentas hasta casi la primavera de 2021, de hecho nacerá en una fecha cercana al cumpleaños del que será su hermano mayor, alrededor de la segunda quincena de marzo.

Haz click para ver el documental de Chiara Ferragni, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!