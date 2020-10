¿Bikini en otoño? Ester Expósito dice 'sí' y revoluciona la red con este fotón

Que Ester Expósito revoluciona Internet cada vez que publica una fotografía o un vídeo no es algo nuevo. Y es que cada vez que su rostro angelical, sus facciones perfectas y su tipazo aparecen en pantalla, las redes se saturan en cuestión de minutos. Pasó con su baile casero al ritmo de El Efecto, un single de Rauw Alejandro, con el que consiguió batir récord de visualizaciones a nivel mundial y con su vídeo cantando la estrofa del single 'Una locura' de J Balvin y Ozuna en la que los cantantes latinoamericanos la mencionaban. Sin embargo, lo que hasta ahora no habíamos presenciado era una instantánea de la actriz sumando en solo una hora, nada más y nada menos, que más de tres millones de 'me gusta'. Podría ser el posado romántico con el que hiciese oficial su noviazgo con Alejandro Speitzer, pero en esta ocasión de trata de "una siesta al sol".

Como si disfrutando de una tarde veraniega estuviese, Ester ha subido la temperatura de las redes como nunca antes con un posado de lo más sensual y rompedor, en el que aparece con un bikini rojo de la firma Onia recostada en una toalla mientras se tapa parte de la cara con una mano. Por supuesto y como era de esperar, la oleada de likes no ha sido lo único resaltable, ya que la instantánea cuenta con casi veintidós mil comentarios donde, por supuesto, no han falta opiniones de todo tipo. Y, aunque la gran mayoría vienen por parte de su amplio y abundante ejército de followers, la publicación también ha contado con mensajes de otras celebridades que no han dudado en alabar el físico de la madrileña, entre los que destacan el "Qué belleza!!!! 💥💥", de la también actriz Goya Toledo, el "🌹🌹😘😘😘" de la cantante, Natti Natasha, el "Muñequita linda" de Najwa Nimri o el "Pffff 🥴🥴❤️" de su maquilladora personal, Alex Saint.

Pese a ser muchos los mensajes que ya acompañan a la rompedora publicación, uno de los más esperados por sus seguidores es el de su pareja, Alejandro Speitzer, aunque por ahora no se ha pronunciado al respecto. Claro que, después de que hace unas horas el actor le dedicase un piropazo de lo más romántico a su chica en la publicación que Ester subió de la serie, Veneno, tampoco podemos quejarnos. "No se puede brillar más", escribió el mejiicano junto a la instantánea. "Mi suerte", respondió ella. ¿Con qué intercambio de mensajes románticos nos sorprenderán esta vez? Solo esperamos que estén a la altura de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.