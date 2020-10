La última 'locura' de Brooklyn Beckham por amor: tatuarse la mirada de su novia

Si ya desde el principio de su relación, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz dejaban claro que lo suyo era pura química, desde que anunciaron su compromiso el pasado julio, los mensajes, fotografías y vídeos románticos se han convertido en los protagonistas de sus perfiles sociales. Y es que el hijo de Victoria y David Beckham y la actriz son una de esas parejas que demuestran a diario lo unidos y enamorados que están. Y no solo hablamos de muestras de amor convencionales, sino que el fotógrafo, que ha heredado de su padre la pasión por los tatuajes, ha ido un paso más allá y ha incluido en su amplia colección un diseño en honor a su prometida que ha dejado boquiabiertos a sus millones de seguidores. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Sigue leyendo!

Con una serie de fotografías de lo más entrañables y con una actitud de lo más cariñosa, Brooklyn posaba de espaldas mientras pintaba los labios a Nicola con un producto perteneciente a la firma de cosmética de su madre, Victoria Beckham Beauty. Pero el detalle que ha sorprendido a sus followers no ha sido precisamente que el fotógrafo se haya convertido en el maquillador personal de su novia (que también), lo realmente llamativo ha sido que en las instantáneas se podía ver como la nuca del británico estaba tintada con los ojos de su prometida. Sí, como lo estás leyendo, Brooklyn se ha tatuado 'la mirada felina' de la actriz. Lo que no se sabe a ciencia cierta es cuando decidió incluir este nuevo diseño en su colección, pero a juzgar por sus últimas apariciones públicas, todo apunta a que es reciente, ya que en las pasadas fotografías tomadas de ambos paseando por las calles de Nueva York no había ni rastro del tatuaje.

"El tattoo de su cuello... 💕", "Amo el tatuaje de tu cuello", "Omg se ha tatuado sus ojos", "Espera, ¿son esos ojos de Nicola en la parte de atrás de tu cuello?" o "Oh no, ese tatuaje en la nuca... te arrepentirás más tarde", son algunas de las muchas reacciones por parte de sus seguidores que ha tenido Brooklyn en la publicación. Por su parte, Nicola se ha limitado a subir dos vídeos en los que el fotógrafo aparece aplicándole un labial mientras ambos muestran una complicidad excepcional. Y es que, después de que ella se convirtiese en su peluquera personal durante la cuarentena, ahora ha sido el británico el que se ha metido en el papel de make up artist. Lo que está claro es que a esta pareja no hay hobbie, deporte, afición o pasión que se les resista siempre que lo hagan de manera conjunta, demostrando así, que su relación no es como las demás.