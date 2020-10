¡Ya tiene tripita! La foto más esperada de Chiara Ferragni mostrando su segundo embarazo

No sabemos qué nos hace más ilusión, que Chiara Ferragni y Fedez amplíen la familia o que Leone vaya a convertirse en hermano mayor (y tenga con quien compincharse a la hora de hacer travesuras a sus padres). Aunque todavía nos queda bastante para darle la bienvenida al segundo hijo de los Ferragni-Lucia -será en abril cuando la empresaria salga de cuentas-, hemos podido comprobar que ¡ya se le empieza a notar la tripita! En el primer embarazo su 'pancione' (como ella llama a su barriguita cariñosamente), tardó más tiempo en hacer acto de presencia. Algo que no ha sucedido en esta ocasión para la alegría de sus seguidores, quienes pueden seguir muy de cerca los cambios físicos de su ídolo. Por mucho que Chiara sea una de las mujeres más fotografiadas de Italia, lo cierto es que para este tipo de publicaciones, prefiere ser ella misma quien documente su día a día.

De ahí que la primera imagen 'oficial' de su embarazo sea un selfie que se ha hecho en su vestidor posando en ropa interior. Y es que su ropa ha sido su mayor cómplice estos últimos meses ocultando cualquier posible cambio físico (una estrategia que han seguido también modelos e influencers durante el baby boom de este 2020). Sin embargo, la última foto -sin trampa ni cartón- muestra por fin cómo su cuerpo ya empieza a cambiar. "Una de las primeras fotos de la tripita de embarazada: 9 de septiembre, mi semana número 11 ❤️" , escribió la italiana debajo de la captura que ya lleva -agárrate- más de un millón de 'me gusta'.

Aunque claro, no podía faltar la interacción de su comunidad de seguidores, quienes han aprovechado para hacer comparaciones entre la sutil curva de Chiara y sus respectivas tripas. "Yo después de la comida de Navidad", "Tu barriga está menos hinchada que la mía después de una comida normal", "Piensa que yo tengo esa tripa, o incluso más, sin estar embarazada 😆" o "Semana 11, yo en cambio me pongo así después de beber agua", son algunos de los simpáticos comentarios que ha recibido, conscientes de que la influencer tiene un gran sentido del humor.

Si echamos cuentas, lo cierto es que no es de extrañar que todavía no tenga la barriguita más desarrollada. Según la empresaria, ahora mismo su bebé tendría el tamaño de un aguacate, por lo que es normal que su figura no esté demasiado cambiada. También sus followers han aprovechado la ocasión para preguntarle si saben ya el sexo del bebé o si prefieren que sea niño o niña, una serie de incógnitas sobre las que ni la empresaria ni el cantante se han pronunciado todavía. Pero tranquilas, no tenemos dudas de que lo compartirán en cuanto lo sepan. Como Chiara dice siempre a sus seguidores: "odio tener secretos con vosotros, chicos".