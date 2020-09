¡Dos años de amor! Y para celebrarlo Begoña Vargas le canta una canción a Óscar Casas

Dos años han pasado desde que Óscar Casas y Begoña Vargas comenzaron su relación sentimental. Dos vueltas al sol en las que la pareja ha formado uno de los noviazgos más consolidados del panorama cinematográfico actual. Y, aunque no son diarias sus muestras de cariño a través de las redes o sus publicaciones juntos, cuando comparten algo el uno del otro nos dejan claro que su amor sigue fortaleciéndose día a día. La prueba está en su perfecta compenetración en todos y cada uno de los ámbitos, desde el baile hasta los deportes extremos, como tirarse en paracaídas, pasando porque ambos comparten profesión. Pero ahora, lo han vuelto a demostrar al dedicarse unos mensajes, fotografías y vídeos de lo más cariñosos para celebrar que juntos, son "la mejor decisión".

Lo de Óscar y Bego es como una película romántica. Y lo decimos con firmeza, ya que ellos son los primeros que nos han desvelado la fórmula secreta del éxito de su relación, basada en la admiración mutua, en la compartición de pasiones, en el respeto y, sobre todo, en ser grandes amigos. Si hace unos días nos regalaban un intercambio de mensajes amorosos por el vigésimo segundo cumpleaños del actor, ahora vuelven a la carga para celebrar su segundo aniversario. “A cachitos me vas a matar. Te quiero. 2 years 💙”, ha escrito la actriz junto a una publicación en la que ambos aparecen viendo un vídeo donde que ella ha mostrado su faceta como cantante regalándole una canción a su chico. Unas horas más tarde, el catalán compartía una fotografía de ambos abrazados, demostrando la complicidad que existe entre ellos y, además, ha añadido un fragmento del tema que su novia le ha compuesto, en el que claramente se escucha la frase "cien por cien, mi mejor decisión". "29/09/2018 +1 Tk 100%", ha añadido él en la descripción de su publicación.

Claro que, aunque a Óscar no le ha pillado por sorpresa escuchar la voz de su novia entonando una canción, los seguidores de la pareja se han quedado boquiabiertos, incluso los propios hermanos del actor no se han pensado dos veces comentar la romántica publicación de la actriz. "❤️", escribía Mario Casas, mientras que Sheila se ha decantado por tres emoticonos, "😍😍😍". Pero si todo este boom de sorpresas románticas no te habían hecho derretirte de amor, tenemos que decirte que el catalán también ha querido obsequiar a su chica con un ramo de rosas rojas que ella misma ha compartido a través de sus perfiles sociales, con el emoticono del corazón azul como broche final, símbolo que siempre utilizan para referirse de manera cariñosa el uno al otro.