¿Todavía no lo has visto? El 'flashback' de Kim Kardashian que no ha gustado NADA a Kylie

Seguro que más de una vez tus amigas o hermanas te han pedido que borres una fotografía o publicación de tus redes sociales porque no se veían favorecidas. O puede que incluso hayas sido tú quien se lo haya pedido a ellas. Y es que esta es una situación mucho más habitual de lo que pensamos, que afecta incluso a modelos, actrices y personajes de lo más influyentes. Prueba de ello ha sido el enfrentamiento que han protagonizado Kylie Jenner y Kim Kardashian, a raíz de una fotografía antigua que la empresaria ha querido compartir con sus seguidores y que no ha gustado nada a su hermana pequeña.

La fotografía que ha enfrentado a Kim y Kylie

La creadora de SKIMS, publicó el pasado viernes una instantánea en la que aparecía junto a sus hermanas Khloe, Kendall y Kylie sentadas en una mesa del restaurante Benihana, como ella misma ha indicado. Aunque no sabemos exactamente la fecha de la fotografía, el paso del tiempo se hace evidente en el aspecto de todas las hermanas, aunque más especialmente en las pequeñas de la familia, apenas adolescentes en ese momento.

"Borra esto inmediatamente", ha comentado Kylie junto a la publicación, dejando claro que no estaba nada conforme con que su hermana compartiera esa instantánea. "¿Debería haberte cortado de la foto como Diddy?", le preguntaba divertida Kim, haciendo referencia a una fotografía de la Gala Met de 2017 de la que el rapero recortó a Kylie y Kendall. Su hermana pequeña contestó con un tajante "por supuesto".

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. La gran mayoría de ellos coincidían en el impresionante cambio que habían experimentado todas ellas, coincidiendo con Kylie en que Kim es la única que sale bien en la citada fotografía. "Kim sabe que sale bien pero sus hermanas...😂😂😂 Por eso la ha publicado", "¿Por qué les hace esto a sus hermanas?" o "¿Por qué es la única que sale bien? 😭" han sido varios de los comentarios que han llenado la publicación.

Sin embargo, la costumbre de Kim a la hora de compartir fotografías antiguas no es ninguna novedad. La empresaria ha publicado en más de una ocasión instantáneas de lo más cotidianas, y no siempre en sus poses o atuendos más favorecedores. Una buena forma de mostrar su lado más humano y demostrar que las modelos y los iconos de estilo también tienen un pasado (y no siempre tan favorecedor).