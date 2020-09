¿Quién es la Kardashian que peor lleva la cancelación de su 'reality'?

'El fin de una era': así han definido los fans de las Kardashian el hecho de que, tras 14 años, pongan punto y final a su icónico reality show, Keeping Up With The Kardashians. Esta semana, las mujeres del klan impactaban a sus seguidores anunciando a través de sus redes la cancelación del programa, noticia a la que reaccionaban numerosos rostros conocidos, desde Chiara Ferragni hasta Chrissy Teigen o Anna dello Russo. No solo se han quedado desolados sus seguidores, sino que las propias protagonistas están todavía procesando esta novedad. Cada una vive este particular 'duelo' a su manera, pero, por lo que ha contado la propia Kris Jenner, hay una de sus hijas que lo está llevando especialmente mal.

Una sorpresa para sus seguidores

"Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos spin-offs, estamos más que agradecidos con todos los que nos han visto durante todos estos años en los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas a las que hemos conocido en el camino" escribía Kim en sus perfiles sociales el pasado miércoles, explicando que la última temporada del show se emitiría a principios de 2021. La socialité agradecía en el texto a todos aquellos que han formado parte del programa a lo largo de los años, en especial a los productores que les dieron la oportunidad de mostrar su vida a sus fans de una manera muy especial.

Para finalizar, acababa reconociendo que ni ella ni sus hermanas estarían donde están hoy sin KUWTK. Tanto este escrito como el hecho de que inicialmente girara en torno a Kim podían hacernos pensar que ella sería la que peor se tomaría su cancelación, pero, al parecer, no ha sido así.

La Kardashian más sensible

Kris Jenner ha hablado al respecto en una entrevista concecida a la radio estadounidense, y ha admitido que todas lloraron bastante cuando tuvieron que comunicárselo al equipo. Cuando le preguntaron quién era la que peor lo llevaba, respondió con total sinceridad: "Creo que Khloé es la que peor se lo ha tomado y no ha parado de llorar desde que lo hemos anunciado". Lo cierto es que esta afirmación encaja totalmente con la personalidad de la empresaria, que, tanto en el programa como en sus redes sociales ha demostrado a lo largo de los años ser una de las más sensibles (si no la que más) de las hermanas. "Ha sido una decisión difícil, no voy a mentir. Ha sido muy emotivo" reconocía su madre, y es que tiene que ser un gran impacto dejar de vivir con cámaras grabándote prácticamente las 24 horas del día, aunque, sin duda, también tiene grandes beneficios.

Cuando comenzó Keeping Up With The Kardashians, Khloé apenas tenía 22 años, y en este tiempo su vida ha dado un giro radical. Ha sido protagonista de varios de los programas paralelos que han existido mientras, entre ellos Revenge Body, en el que daba tips para transformar el cuerpo tal y como hizo ella; ha creado una exitosa empresa de vaqueros y se ha convertido en una auténtica estrella de las redes. A nivel personal el cambio no ha sido para menos, y es que ha vivido varias relaciones, idas y venidas, un mediático divorcio y varios escándalos por infidelidades, siendo el más reciente y conocido el que implica a Jordyn Woods, ex mejor amiga de su hermana Kylie Jenner. Aunque, sin duda, lo más destacado es el nacimiento de su pequeña True, de dos años y medio.

