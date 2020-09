¿Estamos ante la nueva pareja de moda? Kaia Gerber y Jacob Elordi, más juntos que nunca

Desde hace unas semanas, los rumores de que Kaia Gerber y Jacob Elordi, famoso por sus papeles en la serie Euphoria o Mi primer beso, están juntos son cada vez más fuertes. Algo que ha enloquecido a los fans de ambos puesto que hace unos meses se pilló al actor paseando por las calles de Nueva York en compañía de Zendaya, con quien comparte protagonismo en la serie juvenil de HBO. Ahora las tornas han cambiado parece que ha dado otra oportunidad al amor con la hija de Cindy Crawford. Pero como bien dice el refrán, 'una imagen vale más que mil palabras (mejor dicho, dos)', aquí te dejamos las pruebas que (casi) confirman el esperado romance.

Pese a intentar encubrirse bajo unas gafas de sol, una boina y una mascarilla, las nuevas mechas rosas de la modelo y la cámara que él siempre lleva como accesorio clave fueron las pistas definitivas para descubrir que detrás de todos esos complementos se encontraban los rostros de Kaia y Jacob. De esta manera y después de que fueran vistos en una cena para dos el pasado 1 de septiembre, las pruebas era más que evidentes. Y, aunque no se mostraron en actitud cariñosa y el actor adelantó unos pasos a la maniquí en cuanto se percataron de la presencia de los paparazzi, unas horas más tarde volvían a ser fotografiados -también por las calles de la Gran Manzana- pero esta vez en dirección al gimnasio. Cierto es que, hasta que estas imágenes no han visto la luz no se ha empezado a hablar de un posible romance, y es que son varias la ocasiones anteriores en las que ambos han coincidido gracias al círculo cercano de amigos que tienen en común.

Pero si hay algo que hemos aprendido después de ver la multitud de parejas que se han formado en el panorama socialité últimamente es que de la amistad al amor solo hay un pequeño paso, y si no que se lo digan a la modelo y al actor que han pasado de salir con amigos a hacer planes de pareja convencional. Además, si a esto le sumamos que a Kaia no se le había asociado con nadie tras su sonada ruptura con Pete Davidson -ex de Ariana Grande- hace dos años, las pruebas de que un nuevo hombre -más concretamente un moreno australiano de 23 años y ascendencia vasca- esté ocupando el corazón de la modelo en estos momentos son cada vez más evidentes. ¿Estaremos ante la nueva pareja de moda? ¡Modo shippeo celeb activado!