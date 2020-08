La sensual foto que confirma la reconciliación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson

A pesar de que protagonizan un reality en el que nos muestran su día a día, paradójicamente hay muchos aspectos de la vida de las Kardashian que siguen siendo un misterio. Claro ejemplo de ello es el embarazo de Kylie Jenner, del que no hubo confirmación oficial hasta que no había nacido la pequeña Stormi. Algo parecido ocurre con sus vidas amorosas, un aspecto en el que las cinco hermanas prefieren guardar silencio. Evidentemente, eso da pie a numerosos rumores, comentarios y titulares, como es el caso de la relación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson. Aunque es difícil que no hayas leído nada al respecto los últimos meses, puesto que el noviazgo entre la mediana del klan y el jugador de baloncesto ha protagonizado decenas de artículos en los medios, te hacemos un pequeño resumen por si acaso.

En febrero del año pasado, cuando la pareja atravesaba un dulce momento en plena cuenta atrás para dar la bienvenida a su hija True, se publicaron unas imágenes de el en actitud cariñosa con otra mujer. Aunque no quisieron darle mayor importancia, unas semanas después explotó la bomba que propició la ruptura: Tristan tuvo un affaire con la mejor amiga de Kylie, Jordy Woods. Desde aquel suceso, que supuso no solo la separación de la pareja sino también la ruptura entre Jordyn y la familia Kardashian, Tristan y Khloé han mantenido una relación cordial por el bien de su hija. Como la propia empresaria explicó en el reality, el jugador de los Cleveland Cavaliers siempre será su familia, por lo que decidió perdonarle a pesar de no estar juntos. Sin embargo, desde hace unas semanas saltaron las alarmas sobre una posible reconciliación también a nivel amoroso, algo que parece haberse dado por confirmado debido a unos comentarios que se pueden leer en la última publicación de Khloé en redes.

La foto en cuestión

La fundadora de Good American ha compartido una sexy fotografía en la que posa mirando a cámara enfundada en un pequeño bikini negro con el pelo ligeramente mojado y la piel aceitosa. Como era de esperar, los likes y los comentarios no se han hecho esperar, puesto que ya acumula más de dos millones y medio de 'corazones' y miles de mensajes entre los que han destacado dos que confirman lo que hasta ahora era un secreto a voces. El primero, cómo no, de Tristan, que ha reaccionado con un "😍🔥Rhaatid🔥😍", es decir, una expresión jamaicana que se utiliza para mostrar asombro.

La confirmación de Scott

A pesar de que esa palabra, sumada a los expresivos emojis que le acompañaban, ya denotan una gran complicidad entre la pareja, ha habido otro comentario que no deja lugar a duda. Se trata del que ha dejado Scott Disik, expareja de Kourtney Kardashian y gran amigo de la familia (prácticamente se le considera uno más del clan), quien ha escrito: "Tristan es un hombre afortunado". Parece claro que han decidido darse otra oportunidad, esperemos que la definitiva.

