Brooklyn Beckham y Nicola Peltz comparten las fotos de su pedida y sus mensajes más románticos 💖

Si la noticia de que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casaban corrió como la pólvora, las fotografías de la pedida de mano no iban a ser menos. Y es que desde que hace dos semanas la pareja anunciase su compromiso, los jóvenes no han parado de estar en el foco mediático de manera constante. Por supuesto, el hecho de que, tanto Victoria como David Beckham felicitasen a su hijo y a su futura nuera de manera pública a través de las redes sociales, ayudó a su difusión. Ahora, con algunos detalles de la boda encima de la mesa (se cansarán dos veces, en Florida y en Gran Bretaña, y con la pequeña Harper como primera dama de honor del enlace), los novios han querido compartir varias instantáneas (y, por supuesto, su mensaje romántico correspondiente) del momento en el que el fotógrafo le propuso matrimonio a la actriz. ¡Morimos de amor!

Arrodillado frente a su futura esposa y con un anillo exclusivo de unos 280.000 euros, Brooklyn proponía a Nicola pasar "el resto de su vida" junto a él. "No puedo imaginar una vida sin ti bebé ❤️ me haces sentir tan especial y me haces reír todo el tiempo... Por siempre te cuidaré y siempre estaré detrás de ti ❤️❤️", escribía el hijo de David y Victoria Beckham junto a un total de cuatro fotografías. "Estoy tan enamorada de ti, que mi corazón va a explotar", contestaba ella. Minutos más tarde, la actriz publicaba otras tantas instantáneas junto a la frase "Brooklyn, eres mi mundo", a lo que el respondía "Te quiero demasiado bebé". Junto a los ya comprometidos aparecían el padre de la neoyorkina, Nelson Peltz, y uno de sus tres hermanos, Bradley Peltz, presentes durante la pedida de mano. De lo que todavía no hay pruebas es de que el resto de la familia Beckham acudiese a esta velada tan especial, aunque imaginamos que siendo uno de los momentos más importantes de la vida de su hijo su asistencia fuese imprescindible.

Aunque todavía está todo en el aire, medios británicos aseguran que el multimillonario padre de Nicola será quien se haga cargo de los gastos de la ceremonia (alrededor de cuatro millones de dólares), mientras que los Beckham también contribuirán. Si todo va bien, la pareja pretende contraer matrimonio el año que viene, así que aún nos quedan unos cuantos meses para saber si alguno de los vestidos de novia que lucirá Nicola estará firmado por Victoria. Lo que sí que es seguro es que la pareja lleva viviendo en una nube de amor y felicidad desde que comenzaron su relación hace más de 10 meses.