El apartamento de ensueño en el que Gigi Hadid vivirá con su bebé

A sus 25 años, Gigi Hadid está viviendo una época de cambios. Desde que el pasado abril la modelo anunciase que estaba esperando si primer hijo junto a Zayn Malik, no ha parado de estar en el foco mediático de manera constante. Y es que, pese a que la maniquí ha intentado llevarlo de la manera más discreta posible, todos y cada uno de los pasos de su embarazo han sido seguidos al detalle por su fiel ejército de seguidores: antojos, sensaciones y, por supuesto, el vídeo viral en el que ella misma mostró su barriguita por primera vez. Pero parece que la top ha cogido el gustillo a mostrar sus novedades más íntimas a través de sus perfiles sociales y en estas últimas horas ha compartido el proyecto en el que ha estado trabajando junto a su madre durante la cuarentena: la decoración de su nuevo apartamento en Manhattan (Nueva York).

- De Romee Strijd a Gigi Hadid: el baby boom de las modelos e influencers

Con un total de diez imágenes, Gigi ha presentado al mundo el que será su nuevo nidito de amor, un lugar de ensueño (a juzgar por las fotos) en el que no solo habrá espacio para la pareja, sino también para el bebé. Dejando a un lado la estética minimalista, la modelo se ha decantado por una decoración vintage, muebles multicromáticos con multitud de patrones, estampados y texturas distintas, maderas rústicas, telas que van desde lo más clásico hasta lo más moderno... No hay un detalle que falte en este apartamento. Desde el salón compuesto por sillones y cojines de inspiración japonesa de Jean Paul Gaultier hasta tapices y alfombras variopintas pasando por detalles de frutas secas y naturaleza en los muebles de la cocina. Tal ha sido su satisfacción al verlo (casi) todo terminado que la modelo no ha podido evitar compartir un texto explicando a sus followers lo mucho que ha significado para ella este proyecto.

"Pasé todo el año pasado diseñando y organizando este proyecto que es mi pasión. Por supuesto, todo se logró unir justo antes de salir de la ciudad por la cuarentena... pero estoy emocionada por el tiempo que pasaré disfrutando de todos los rincones especiales que se hicieron con la ayuda de algunos de mis creativos favoritos, que apoyaron mis ideas y no me llamaron loca. 💛 ++ mi mamá :), que es la mejor coordinadora de ideas para el hogar que podría pedir (me llamó loca cuando fue necesario). Agradecida por y para todos".

Y aunque ha mantenido en secreto cuál será la habitación del bebé (ya que solo ha mostrado el dormitorio principal), ya son muchos los amigos de la modelo que están deseando conocer el rincón especial de la pareja. Así se lo han hecho saber a través de comentarios, entre los que destacan el de la modelo Hailey Baldwin, "😍😍 Te rompiste", el de Ruby Rose, "Absolutamente precioso G!", o el de Olivia Culpo, "Me encanta esta casa". Por el momento Zayn no se ha pronunciado al respecto pero estamos seguras de que estará igual de ilusionado que su novia con su nuevo hogar (y nosotras deseando ver al hijo de la pareja gatear por los pasillos).