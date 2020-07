¡Boda a la vista! Lucía Bárcena anuncia que se casa 'con su mejor amigo'

Gigi Hadid, Katy Perry, María Pombo, Romee Strijd, Sandra Gago, Alice Campello o María Fernández-Rubíes se están encargando de que 2020 pase a la historia como el año del Baby Boom de las celebridades. Sin embargo, no son las únicas que están pasado por uno de los momentos más especiales de su vida. Hace tan solo una hora, Lucía Bárcena sorprendía a sus seguidores con una gran noticia: ¡va a casarse! La influencer habría dado, según sus propias palabras el "sí más rotundo" a su pareja, el empresario Marco Juncadella Hohenlohe. Ya el pasado septiembre, cuando sus fans le concedieron el título a la invitada mejor vestida de la boda de Marta Pombo, no faltaron los comentarios que preguntaban si ellos serían los siguientes. Pasados 10 meses, parece que sería el turno de que la viguesa y el aristócrata (es hijo de la princesa alemana Cristina Hohenlohe) empiece a preparar su gran día.

Aunque su novio es muy discreto con las redes sociales y no acumula tantos seguidores como Lucía, prefiere dedicarse a sus pasiones como el marketing o la equitación. Eso no significa que no aparezca en varias ocasiones en el perfil de la influencer, quien comparte algunos de sus momentos más tiernos y se ha encargado de amenizar el confinamiento con algunas ocurrencias en las que él también participaba. Pero para muestras de cariño, nos quedamos con la última declaración de amor, la que la futura novia ha escrito debajo de la foto con la que anunciaba que estaba comprometida. Solo con el selfie de ambos abrazados, pocos instantes después de que le hicieran la pregunta junto al islote ibicenco de Es Vedrá, ya nos derretíamos de amor. Pero con el texto que le ha dedicado, es casi imposible no emocionarse.

"Con quien te haga reír hasta llorar, con quien cree en ti porque tú puedes con todo, con quien te haga disfrutar de cada segundo de la vida, con quien te haga soñar, con quien compartir locuras y aventuras, con quien sientas que sois uno, un equipo, el más fuerte y seas su prioridad por encima de todo. Con quien te hace feliz de una forma que nadie más puede. Con quien te robe el corazón y te ponga la piel de gallina con cada beso, con quien te mire como si fueses magia y te cuide cada día como si fuese el último. Cásate con tu mejor amigo! Foto favorita, con mi persona favorita, en mi sitio favorito del mundo justo después del S I más rotundo de mi vida ❤️💍", escribió Lucía bajo la primera foto que marca una nueva etapa como pareja.

Además de la publicación, a los pocos minutos, reposteó la imagen en su historia acompañándola de un "Para siempre". Apenas unos instantes después, cientos de comentarios y 'me gusta' aparecían bajo la foto. Entre ellos, destacaron los que expresaban la ilusión de todas sus amigas y compañeras de profesión, que quisieron felicitar a la pareja. "Vivaaaaaa!!!!!!", escribió María Pombo llenando el muro de corazones. "Enhorabuena parejaza!!! Bodorrio a la vista🙌🏼🙌🏼🙌🏼👏🏼👏🏼👏🏼", comentó Rocío Osorno. Teresa Andrés-Gonzalvo o María García de Jaime también quisieron hacerle llegar sus mejores deseos. Y aunque todavía no se saben detalles del enlace como la fecha o dónde será (si en su Galicia natal, en Madrid, su ciudad de residencia, en Argentina, donde el empresario estuvo viviendo varios años o incluso en Ibiza), ya podemos asegurar sin ninguna duda que será uno de los eventos del año.