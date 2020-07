Victoria Beckham anuncia que su hijo Brooklyn y Nicola Peltz se casan

Hace tan solo unas horas, la noticia de que Brooklyn Beckham habría pedido la mano de Nicola Peltz corría como la pólvora. La jovencísima pareja podría haber dado un paso más en su relación este fin de semana, después de que fuentes cercanas afirmaban que se referían el uno al otro como prometidos. Sin embargo, los enamorados guardaban silencio... ¡Hasta hace unas horas! Al poco de que la actriz compartiera en su perfil una imagen -en la que nos derretía de amor afirmando que no podía esperar a pasar su vida junto a él-, Victoria Beckham se encargaba de darles la enhorabuena. Las dudas de los fans desaparecieron en cuanto la diseñadora de moda anunciaba "las noticias más emocionantes". Su primogénito estaría listo para darle el 'sí, quiero' a quien lleva siendo su pareja desde el pasado noviembre. ¡Felicidades a los novios!

La tierna imagen en la que aparecen Brooklyn y Nicola mirándose (la misma que tienes sobre estas líneas) fue la que utilizó Victoria para dar la noticia del gran paso de su hijo. La británica y el exfutbolista han visto crecer a pasos agigantados después de que se fuera a Estados Unidos por una beca de fotografía y, al poco, empezara a convivir con su pareja. "No podríamos estar más felices de que Brooklyn y Nicola se casen. Os deseamos mucho amor y toda una vida de felicidad🙏🏻Os queremos mucho", escribió la diseñadora de moda para felicitar, antes que nadie, a los novios. La propia actriz, conmovida ante el mensaje de su futura suegra, no tardó en contestarle, dejando en evidencia la excelente relación que existe entre ellas. "Te quiero muchísimo Victoria, soy la chica más afortunada", respondió.

Desde que su historia dio comienzo, tanto Brooklyn como Nicola nos han emocionado a lo largo de estos meses con un sinfín de demostraciones de amor. Por supuesto, su foto para anunciar la pedida no iba a ser la excepción (¡romanticismo al poder!). "Me has hecho la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo. Tu amor es el regalo más valioso. Te quiero muchísimo bebé", escribió la intérprete. Aunque tampoco se olvidó de etiquetar a la autora de la imagen, ¡su cuñada! "Muchas gracias por la foto, Harper", puso para terminar. El hijo de los Beckham no tardó ni dos minutos en contestar: "Mi chica para siempre. Te quiero más que a nada ❤️❤️❤️". Y aunque de momento no han hablado de fecha ni lugar -o si de Victoria será la encargada de diseñarle su vestido- lo cierto es que ¡no podemos esperar a conocer más detalles!