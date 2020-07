Gigi Hadid sigue sin querer enseñar su tripita premamá (y sus fans tienen varias teorías)

Desde que una celebridad anuncia que está embarazada hasta que por fin presenta a su bebé, hay un momento especialmente emocionante para los fans (y para ellas mismas): cuando se empieza a marcar la tripita. Es más, algunas infuencers como Laura Escanes o María Fernández-Rubíes incluso aprovechan para hacerse sesiones de fotos para tener luego el recuerdo de la que es una de las etapas más mágicas. Pero no todas comparten por igual los cambios en su figura. Mientras que Katy Perry, Alice Campello, Romee Strijd o María Pombo intentan que sus seguidores formen parte del proceso, Sophie Turner o Gigi Hadid prefieren llevarlo con toda la discreción posible. Por supuesto es igual de respetable que quieran disfrutarlo en la intimidad con sus parejas, familiares y amigos más cercanos, por lo que evitan compartir fotos en sus perfiles y optar por ropa ancha que disimule sus curvas premamá. La ex modelo de Victoria's Secret incluso ha dado con una original forma -más allá de sus trucos de estilo- para que siga siendo exclusivo de su círculo más íntimo.

LEE TAMBIÉN: De Romee Strijd a Gigi Hadid: el 'baby boom' de las modelos e 'influencers'

Durante el confinamiento, Gigi y Zayn han podido aprovechar para estar en familia de una forma que, por sus respectivas agendas, habría sido imposible. Además de disfrutar de la compañía familiar, la modelo no ha parado. Entre sus proyectos de estas últimas semanas podemos incluir sus habilidades como nueva fotógrafa de su hermana, Bella, así como los encuentros que ha tenido por videollamada. Tampoco ha faltado a las celebraciones. Además de su propia fiesta de aniversario (en la que descubrimos su curioso antojo), esta semana acudió al cumpleaños al aire libre de una de sus amigas, Leah McCarthy. Fue precisamente en la celebración -en la que no faltaron globos, mensajes a la cumpleañera y la tradicional tarta- cuando descubrimos el truco al que la maniquí estaba recurriendo para que su nueva silueta siguiera siendo un misterio.

Si bien Gigi aparece disfrutando con sus amigas en la fiesta como una más, hay un detalle que no se nos ha pasado desapercibido. Sobre ella han colocado un emoticono -el que tiene forma de hada- que impide ver las curvas premamá de la modelo. Un truco que utilizan siempre que la modelo se cuela en el plano. Aunque las fotos de Leah no han sido las únicas. El propio padre de la maniquí, Mohamed Hadid, hizo lo mismo al compartir una foto de la familia en la celebración. Lógicamente, los fans han sido los primeros en descubrir que no se trataba de un efecto del estampado del look de la mayor de las Hadid, sino que se estaba tapando deliberadamente con el pequeño emoji.

Más de uno quiso saber a qué se debía el misterio. "¿Por qué tapáis a Gigi?", se puede leer en varias ocasiones debajo de la imagen. "Seguramente quieran darnos la sorpresa con la barriguita de embarazada", "Tengo muchas ganas de verla" o "Me encanta la idea del hada tapándole. Hace bien en mantener su vida privada solo para ella", fueron las opiniones de otros fans de la modelo. Aunque varios seguidores parecieron coincidir en otra explicación. "Seguramente lo esté reservando para la portada de alguna revista", afirmaban varios comentarios. Sería algo que no nos extrañaría, ya que tanto ella como su hermana han sido cover girls de publicaciones de todo el mundo.