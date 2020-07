Nuevo capítulo en la historia de amor de Brooklyn y Nicola: ¿boda a la vista?💍

Teniendo en cuenta que Brooklyn Beckham es un romántico empedernido (y nos imaginamos bien por qué, ya que tiene a quién parecerse con sus padres), todas sabíamos que, tarde o temprano, el hijo mayor de los Beckham se nos acabaría prometiendo. Pues parece que ese día ha llegado, ya que varios medios británicos confirman que el fotógrafo habría hecho la gran pregunta a su novia, Nicola Peltz. No sabemos si llegó a arrodillarse o si hubo anillo de pedida de por medio, lo que sí se sabe por una fuente cercana a la familia, es que estaría empezando a decir que su compromiso con la actriz se habría formalizado ¡y solo podemos celebrarlo! Que se encuentran enamoradísimos es un secreto a voces, basta con hacer un repaso de sus últimas fotos juntos para comprobar que entre ellos saltan chispas (¡y de las buenas!). Y aunque no se cansan de mostrar el amor que sienten el uno por el otro, la noticia nos ha pillado por sorpresa, no como a los seguidores de la pareja, que ya estaban esperando a que -tras convivir juntos- dieran el siguiente paso en dirección al altar.

LEE TAMBIÉN: Brooklyn Beckham se va a vivir con Nicola Peltz, el 'amor de su vida'

Pero, hagamos un repaso rápido a la historia de amor de Niklyn -el nombre que han recibido por parte de sus fans- para intentar entender qué ha tenido de diferente respecto a sus otras relaciones. Aunque su relación dio comienzo el pasado noviembre, los gestos tiernos no han faltado. Y no nos referimos a demostraciones de amor con cientos de flores o pianista en el salón dignas del clan Kardashian. La de Brooklyn y Nicola ha sido una relación con la que la mayoría nos sentimos identificadas, basada en pequeñas cosas como manicuras en común, sesiones de maquillaje artístico, paseos, muchas fotos o cocinar para el otro. Lo que realmente indicó que el fotógrafo se estaría sintiendo más cómodo que nunca con su vida sentimental fue la decisión de irse a Nueva York a vivir con la actriz mientras seguía estudiando.

Al pillarles la crisis sanitaria, tuvieron que pasar el confinamiento juntos, alejados de la Gran Bretaña natal de Brooklyn y su familia, en otras palabras: una auténtica prueba de fuego para cualquier pareja. No solo superaron el examen, sino que su objetivo -ahora que ya pueden moverse con libertad- sería el de buscar otro lugar para seguir viviendo juntos empezando una nueva etapa. Y si todo esto ya nos basta para concederles la etiqueta de #couplegoals, no podemos olvidar la colección de declaraciones que se han regalado estos meses en sus perfiles, usando motes como 'el amor de mi vida' o 'alma gemela'. Aunque el premio al comentario del año, se lo tenemos que conceder (por el momento) a Brooklyn. Por el cumpleaños de la intérprete prometió 'cuidar siempre de ella y quererla con todo su corazón'. ¿No es para morirse de amor?

Siendo parte del clan Beckham no podía faltar el visto bueno de los padres de Brooklyn. Pero parece ser que David y Victoria estarían de acuerdo con el compromiso de su primogénito. Y es que también ellos han sido los primeros en estar preocupados por la vida sentimental de su hijo mayor. Es más, incluso llegaron a recomendarle que frenara un poco el ritmo en su relación con Hana Cross, algo que no habría sucedido desde que dio comienzo su historia de amor con Nicola. Aunque todavía no han hecho ninguna declaración oficial, los fans no han tardado en dejar sus felicitaciones en la última publicación del fotógrafo, una imagen en la que felicita a su hermana por su cumpleaños. "Felicidades por el compromiso, Brooklyn. Tenía la sensación de que iba a pasar. Os deseo mucho amor y felicidad en vuestro futuro juntos" o "Espero que paséis muchos años descubriendo cosas nuevas del otro y enamorándoos cada vez más", son algunos de los comentarios de sus seguidores más ilusionados.