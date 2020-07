Kylie Jenner se ha tatuado su fecha más importante: Travis o Stormi, ¿cuál es tu apuesta?

La maternidad es algo que te cambia la vida, y si no que se lo digan a Kylie Jenner, quien tiene una relación con su hija digna de un cuento de hadas. Con tan solo dos años de vida, el cumpleaños de Stormi Webster se ha convertido en el acontecimiento del año, su colección de ropa, bolsos y zapatos es casi tan amplia como la de su madre y sus tías (que ya es decir) y las travesuras de la pequeña son los vídeos más vistos de la red, y todo gracias a la magnate del maquillaje, que, como toda buena madre, quiere lo mejor para su hija. Solo hace falta echar un vistazo a sus perfiles sociales para darse cuenta de que está hecha toda una madraza, pero parece que lo material no es suficiente para ella, ya que sus seguidores se han percatado de que la última 'locura' de la pequeña del clan Jenner está relacionada con el mundo de la tinta.

Sin pensárselo dos veces, Kylie ha querido inmortalizar el amor incondicional que siente por su pequeña tatuándose en la piel la hora exacta a la que nació. Creo que a estas alturas -y más después de las fiestas de cumpleaños que ha tenido- todo el mundo sabe que la Stormi nació el 1 de febrero del 2018, pero lo que si que era totalmente desconocido era la hora en la que vio por primera vez la luz, que gracias al diseño de pequeñas dimensiones y en clave minimalista situado en el brazo de la empresaria, hemos descubierto que fue a las 4:43 pm. Sus millones de seguidores no han tardado en 'morir de amor' en cuanto la empresaria ha publicado un vídeo en sus perfiles sociales donde -mínimamente- se apreciaba el detalle, pero ya sabemos que los fans de magnate del maquillaje son expertos en analizar al milímetro cada paso que da.

Pero este no ha sido el único acto 'de sangre' que Kylie ha hecho por su hija, sino que el pasado año, cuando su ¿ex? pareja y padre de Stormi, Travis Scott, cumplió 28 años ambos se tatuaron a juego un diseño con el nombre de su pequeña. No estamos segura de dónde lo lleva el rapero pero lo que si que hemos visto con nuestros propios ojos es que la empresaria lo lleva en la parte trasera del codo. Además de estos dos, la pequeña del clan Jenner reúne en su cuerpo más de 10 diseños de tinta, entre los que destaca la palabra "cordura", un corazón pequeño o la letra "t" en honor a su ex Tyga que más tarde transformó por el artículo "la". ¿El siguiente será uno en honor a Travis con el que nos confirmen lo que todas estamos esperando?