Victoria nos 'chiva' el aspecto que tiene David Beckham después de una noche bailando

Por muy arreglada que salgas de casa, si te preguntamos por el aspecto que se suele tener a la vuelta -después de pasar una noche de fiesta bailando-, es probable que la imagen sea muy distinta. Maquillaje algo emborronado, el pelo un poco enmarañado y, por supuesto, los zapatos en la mano para darles un respiro a los pies cansados... Pues bien, hay una persona que ni siquiera después de darlo todo al ritmo de la música durante horas ve alterado su aspecto: David Beckham. Tanto él, como Victoria, nos tienen acostumbradas a llevar las cosas a otro nivel, desde el look de excursionista -que en su caso parece salido de una sesión fotográfica de cualquier revista de moda- hasta su apariencia en el que sería el momento más cansado del día. Tal y como su última publicación ha demostrado (y sus fans han confirmado en los comentarios) la cara de after party del exdeportista no es de este mundo.

LEE TAMBIÉN: Victoria Beckham 'confunde' a David y Romeo con estas dos estrellas de la música

¿Pero eso significa que incluso el propio David tiene un ángulo o un momento donde su apariencia no es perfecta? Pues no, todo lo contrario. Victoria Beckham ha subido una imagen de su marido al terminar una velada de fiesta (la tienes debajo de estas líneas) donde tiene un aspecto tan radiante y descansado que, más que bailar, parece que ha salido de un tratamiento de belleza en el spa. Sin embargo, el pie de foto de la ex Spice Girl nos asegura que, por mucho que a nosotras nos resulte imposible llegar así a casa, el ex jugador de fútbol no deja de estar impecable de la mañana a... la mañana siguiente.

"David Beckham después de pasar la noche bailando", escribió Victoria acompañando el selfie de su marido. ¿Cómo no iba a presumir del ex jugador de fútbol teniendo en cuenta que su aspecto, para tratarse de altas horas de la madrugada y no haber dormido, era impecable? ¿Será gracias a que comparte con ella algunos de sus mejores trucos de belleza? Pero es que su pareja no quiso perderse el festival virtual que llevó a cabo la diseñadora para celebrar el día del Orgullo. Un momento muy especial para ella ya que acaba de lanzar una camiseta de edición limitada para defender la igualdad de derechos, la misma que David aparece llevando en la imagen.

No solo Victoria se sigue derritiendo por el hombre con el que está a punto de cumplir 21 años de matrimonio (y es que ambos se esfuerzan en mantener vivo el romanticismo incluso sacando a pasear juntos a sus perros). Los fans de los Beckham no perdieron la ocasión de lanzarle piropos a David después de su noche de 'desfase'. "La belleza", "Creo que fue una buena noche" o "Parece que lo pasasteis bien", fueron algunos de los comentarios que recibió la imagen. Hubo incluso quien se atrevió a mencionar a sus amigos preguntándose por qué no tenían ese aspecto después de salir de fiesta. Y es que incluso cuando se trata del look after party, la pareja juega en otra liga.