Kylie Jenner vuelve a superarse con una nueva fiesta para... ¡Travis Scott!

Que Kylie Jenner es una experta en montar fiestas por todo lo alto es un hecho, y si no que se lo digan a Stormi, cuyos cumpleaños se han convertido en el gran evento del año. Sin embargo, en esta ocasión la pequeña no ha sido la protagonista del acontecimiento, sino que por primera vez ha sido cómplice de su madre para prepararle una sorpresa a su padre, Travis Scott, por el Día del Padre. Por supuesto y para no perder la costumbre, ni la empresaria ni la pequeña han querido que faltase ningún detalle. Con el color azul como protagonista, madre e hija han preparado galletas personalizadas y decoradas con dulces, globos enormes donde se podía leer la palabra "Daddy", centros de flores, velas y retratos de fotos en las que aparece el cantante estadounidense junto a la pequeña.

Pero esta fiesta familiar no ha sido el único detalle que Kylie ha tenido con Travis, sino que la empresaria también ha aprovechado la ocasión para compartir con sus millones de seguidores un mensaje muy especial. "Feliz Día del Padre, el mejor papi para nuestra hija", ha escrito la magnate del maquillaje junto a una fotografía en la que aparece el estadounidense cogiendo en brazos a Stormi. De esta manera, se (re)confirman todas nuestras teorías: juntos o separados, la pareja está pasando uno de sus mejores momentos. Y es que claro, estar al día de todos los líos sentimentales del clan Kardashian-Jenner es una tarea un tanto complicada, pero después de saber que toda o al menos gran parte de la cuarentena la pasaron juntos, y tras de la declaración de amor de Kylie al artista en su último cumpleaños, estamos seguras de que la reconciliación está más cerca que nunca (si es que no están juntos ya).

Claro que si Kylie pretendía resolver alguna duda con estas fotografías familiares y de lo más entrañables, lejos de despejarlas ha creado más incertidumbre entre sus seguidores, ya que de entre los miles y miles de comentarios que se encuentran en la publicación, sin duda, la pregunta más repetida ha sido: ¿pero estáis juntos o no? Y es que jugar al despiste es una de las cosas que mejor se les da al clan Jenner porque, aunque gracias al reality y a sus perfiles sociales estamos al tanto de sus últimos movimientos, en el terreno amoroso suelen mantener la discreción. Pero sus seguidores, que la siguen a pies juntillas, quieren que después de los últimos avances de la pareja desvelados por diversos medios, la empresaria les sea sincera. Por desgracia, todavía nos tenemos que conformar con los mensajes de cariño que se dedican mediante redes, aunque esperamos que pronto resuelvan definitivamente la pregunta del año.