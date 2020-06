Miley Cyrus y Pedro Sánchez incendian las redes con su cruce de mensajes

Que Miley Cyrus consiga acaparar toda la atención de las redes sociales no es algo que nos sorprenda. Más allá de sus cambios de look, la cantante suele aprovechar su influencia y el altavoz que le proporciona el mundo digital para enviar mensajes a todos sus seguidores, como ya hiciera cuando trató de luchar contra la masculinidad tóxica maquillando a su pareja, Cody Simpson, o poniendo fin a los rumores y las críticas de los medios sobre su vida personal. Sin embargo, el último tuit de la cantante ha generado más expectación que nunca dentro de nuestras fronteras. ¿El motivo? Miley ha querido contactar directamente con el presidente Pedro Sánchez, a quién ha pedido ayuda para la lucha contra la enfermedad que tantos daños está causando a escala internacional.

"España, mostraste tu solidaridad con el movimiento americano Black Lives Matter. Debemos seguir luchando juntos para detener la enfermedad que nos asola y su impacto desproporcionado en las comunidadeds marginales, especialmente las de color. Por favor, uníos a nosotros @sanchezcastejon ? #GlobalGoalUnite". Así se dirigía la cantante al Presidente de nuestro país a través de su cuenta de Twitter, haciendo referencia a la iniciativa que busca garantizar el acceso igualitario a las pruebas y tratamientos.

Aunque Pedro Sánchez no ha sido el único líder a quien Miley envió dicho mensaje, las reacciones de las redes no se hicieron esperar. Una ola de memes de lo más divertidos comenzaron a circular a través de internet, intensificándose después de que el Presidente enviara su respuesta al álter ego de Hannah Montana. "España es un país colíder en iniciativas tales como el ACT-Accelerator para conseguir un acceso equitativo a vacunas, tratamientos y diagnósticos", explicaba el político. "Nuestro compromiso es fuerte, Miley. La unidad y una respuesta multilateral es el único medio para no dejar a nadie por el camino #GlobalGoalUnite".

Una conversación que ha convertido a la curiosa pareja en los grandes protagonistas del día, con la publicación de Pedro Sánchez alcanzando ya las más de tres mil respuestas, muchas de ellas en tono humorístico. Desde memes que hacen referencia a las posibles reacciones del Presidente tras recibir el mensaje de Miley, montajes que sugieren una posible relación amorosa entre ambos o la probabilidad de que todo lo que está sucediendo durante este año forme parte de una simulación. Una dosis de humor que, sin duda, necesitamos ahora más que nunca.

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN