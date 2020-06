Kendall Jenner se defiende de su última polémica en redes: 'alguien ha retocado la imagen'

Pertenecer a una de las familias más mediáticas del mundo tiene muchas ventajas, es evidente, pero también conlleva ciertos inconvenientes, como es estar sometida al escrutinio extremo por parte de fans... y de haters. Kendall Jenner lo sabe bien, y es que desde bien pequeña ha estado frente a la cámara en Keeping Up With The Kardashians. La modelo es la más discreta del clan en lo que a su vida privada se refiere, y no suele comentar las opiniones de la gente. Sin embargo, alguna vez ha querido desmentir ciertos rumores con su característica ironía, como cuando dejó claro que no eran ciertos los rumores sobre que había salido con 5 jugadores de la NBA. En las últimas horas, ha vuelto a recurrir a las redes para aclarar la última polémica en la que se ha visto envuelta, pero lo ha hecho en un tono más serio acorde a la circunstancias.

Durante la última semana, miles de personas se han lanzado a las calles de Estados Unidos a modo de protesta contra el racismo, unas manifestaciones a las que se han sumado numerosos rostros conocidos, incluidos algunos de los miembros de su familia. Muchos de estos asistentes han querido dejar constancia de su reivindicación en redes, y, entre ellas, se ha filtrado una foto de Kendall en la que la top aparece con camiseta semitransparente y pantalón negro sujetando una pancarta en la que se muestra escrita la frase "Black Lives Matter", el mantra de este movimiento que viene a significar "Las vidas de los negros existen". El problema con la imagen es que está retocada, algo que se ve claramente en la sombra, en la que se aprecia la figura de Kendall pero no el cartel.

Por este motivo, han sido bastantes los seguidores que le han acusado de recurrir al Photoshop para fingir que estaba en la manifestación sin haber ido realmente, algo que ella no ha tardado en desmentir en Twitter. "¿Qué falta en la sombra de Kendall Jenner?" escribía un usuario, a lo que la modelo contestaba "Esto está retocado por alguien. YO NO HE PUBLICADO ESTO". Al tratarse de un tema más delicado, no ha hecho gala de su habitual ironía, sino que ha preferido mantener un tono serio para dejar clara su postura. De hecho, sí que ha apoyado el movimiento sumándose al movimiento de compartir una fotografía negra el pasado martes.

Es cierto que las Kardashian son famosas por su uso del Photoshop, programa que utilizan de manera habitual, a veces con poco éxito, puesto que no es extraño que se les vaya de las manos. Sin embargo, queda claro que esta vez la culpa no ha sido de Kendall, sino de algunos trolls que buscaban hundir su reputación.