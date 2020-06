¿Problemas en el paraíso? Kim y Kanye podrían estar atravesando su peor crisis

Son numerosos los expertos que afirman que el confinamiento ha sido una auténtica de fuego para las relaciones de pareja, tanto para las nuevas como para aquellas que estaban consolidadas, y la última que podría haberse visto resentida debido a la convivencia durante meses sin salir es la conformada por Kim Kardashian y Kanye West. Son uno de los matrimonios más icónicos del mundo celebrity y, a pesar de sus ajetreadas agendas, siempre han demostrado estar totalmente enamorados. De hecho, el rapero nos tiene acostumbrados a grandes gestos de amor y regalos exagerados que logran viralizarse en redes, pero, según la prensa internacional, podrían estar atravesando un bache... y de los grandes.

Medios extranjeros como el Daily Mail, US Weekly o The Sun aseguran que el matrimonio está viviendo una grave crisis provocada por el hecho de pasar de estar separados la mayor parte del tiempo a tener que pasar varios meses juntos sin salir de casa. Según ellos, varias fuentes cercanas a la pareja afirma que han estado discutiendo durante semanas hasta el punto de que están durmiendo en habitaciones separadas de su mansión para intentar enfriar la situación. El problema principal sería el enfado de la empresaria porque su marido no se hace responsable de ninguna tarea familiar ni del hogar, algo que, según dicen 'le saca de sus casillas a Kim'.

Entre estos rumores de tensión, la pareja celebraba la semana pasada el sexto aniversario de su grandiosa boda en Italia, una fecha especial muy señalada en el calendario en la cual Kim aprovechaba para compartir una serie de imágenes antiguas de ambos muy acaramelados. Además, el pie de foto no podía ser más descriptivo, y es que escribía la frase: "6 years down; forever to go. Until the end", algo parecido a "Han pasado 6 años; nos quedan todos por delante. Hasta el final". A esta romántica declaración, que acumula casi 4 millones y medio de 'likes', contestaba Khloé Kardashian con las palabras: "Larga vida a KIMYE (como les llaman sus fans)".

Sin embargo, las fuentes cercanas a la familia aseguran que este tipo de gestos demuestran que Kim y Kanye están intentando solucionar sus problemas, no que estos no existan, y que ella, a pesar de estar muy enamorada, se siente muy saturada. Este sería el motivo por el que han decidido dormir separados y darse margen para ver las cosas con perspectiva y hablarlo con calma, algo que demuestra que, al final, esta situación nos ha afectado a todos, famosos o no, en alguna medida. Lo cierto es que esperamos que se arregle la situación, porque Kimye y sus 4 pequeños forman una de las familias más cools del panorama internacional, ¡y nos encantan!