María Fernández-Rubíes ha protagonizado su sesión de fotos más especial, ¡de premamá! 🤰🏼

Fue en marzo cuando María Fernández-Rubíes dio el notición que más esperaban sus fans desde su boda con su pareja Manuel Losada, ¡estaba embarazada! Desde ese momento, no hubo foto que compartiera la madrileña que no fuera analizada al milímetro para descubrir los cambios en su figura y, de paso, fichando sus estrenos premamá para el verano. Ha sido a partir de mayo cuando por fin se le ha empezado a marcar la tripita y ha querido aprovechar para tener un recuerdo del momento haciendo una sesión de fotos. Lo que no esperaría es que, al compartirla, ha batido récords de corazones, ya que ha entusiasmado a sus followers quienes no pueden esperar a conocer la carita de Nicolás. Y es que están compartiendo la emoción con ella de una manera muy cercana. Incluso pudieron ver por primera vez a su pequeño en una ecografía en 4D que compartió en su cuenta personal. La influencer quiere seguir haciéndoles partícipes de este momento de su vida con todo tipo de fotos y vídeos o incluso revelando su rutina de ejercicio.

La sesión de fotos ha corrido a cargo de Laura Bau, quien, aprovechando la luz natural de su nuevo estudio, ha conseguido que María posara como nunca consiguiendo como resultado unas imágenes en blanco y negro muy naturales que transmiten toda la ternura del momento. La fotógrafa está más que acostumbrada a trabajar con influencers, ya que se encuentra detrás de grandes planos de Paula Ordovás o la sesión nupcial de Marta Pombo en el día de su boda. La diferencia en comparación con otras campañas que ha podido protagonizar la madrileña, es que en esta ocasión no había un look protagonista, lo importante de la sesión era únicamente ella. Así que, para que nada desviara la atención, ha posado con un peto vaquero desabrochado que dejaba a la vista, por el lateral, su incipiente barriguita.

"Hazte muchas", le aconsejaba Laura Escanes en los comentarios. Y es que la escritora sabe bien de lo que habla. En más de una ocasión, durante el embarazo de Roma, comentó que quería disfrutarlo al máximo, ya que, al final, es un periodo que se pasa volando. Con este tipo de sesiones, María se segura de tener siempre el recuerdo inmortalizado de la que está siendo una de las etapas más especiales de su vida. "Me parece dificilísimo hacer fotos finas a embarazadas y esta lo es", "No puedes estar más preciosa" o "La maternidad está poniéndote más guapa de lo que ya eras", fueron algunas de las observaciones de sus fans, que están encantadas de formar parte del momento de la influencer aunque sea a través de las fotografías que comparte.