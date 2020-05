Laura Escanes comparte una foto de 2017, ¿por qué no le gustaba si está guapísima?

¿Te han hecho una foto y te parece que no sales bien? Tranquila, nos ha pasado a todas. No solo tus amigas estarán de acuerdo, las propias famosas sufren la crisis de verse mal y pedir otra. De hecho, hasta Laura Escanes -que tiene experiencia de sobra delante de las cámaras-, tiene fotos en su carrete que no terminan de convencerle. Al final, es más una percepción propia que otra cosa, algo que ha demostrado la escritora con su última publicación. Un #throwback -tendencia que consiste en subir fotos antiguas- que, si en su momento no se ganó un hueco en su perfil personal, se ha convertido curiosamente en una de sus imágenes preferidas de estas últimas semanas. La foto, como la propia influencer aclaró, se trata de una imagen de 2017, más en concreto de cuando estuvo de viaje en Tailandia. Una experiencia muy especial ya que se trataría de la luna de miel de la que disfrutó con Risto Mejide en Ko Yao después de darse el 'sí, quiero'.

El publicista es el autor de la captura que no terminaba de convencer a Laura, una toma en la que aparece recostada delante de una de las ventanas de la villa con un bikini y el característico rubio pixie que llevaba en aquella época. Por suerte, su primera opinión ha cambiado con el paso de los años y se ha decidido a subirla a su perfil. "En ese momento no me gustó esta foto y creo que no la llegué a subir nunca, pero ahora la veo y... ojalá cerrar los ojos y estar ahí 🌴", escribió como pie. Si en su momento no estaba segura de compartirla, sus millones de fans le han confirmado que se trata de un auténtico fotón, ya que se pueden contar por cientos de miles los corazones que ha recibido la publicación.

Otros prefirieron dejarle claro a la escritora que se trataba de una imagen maravillosa. "Es una foto preciosa" o "Transmite tranquilidad y tú estás guapísima", fueron algunas de las opiniones que recibió su publicación. Pero, ¿por qué no terminaba de gustarle la imagen? Aunque es algo que solo sabe ella, nuestra explicación favorita es la que le dio una de sus seguidoras. "Muchas veces en el momento no nos gustan las fotos, al tiempo las miras y te encantan. No sé si será porque nos recuerda lo felices que fuimos", le dijo. Y es que por mucho que se derrita por la familia que ha creado con Risto disfrutando al máximo con la pequeña Roma, ¿quién no querría repetir una escapada a algún lugar exótico después de tantos meses en casa? ¡Te entendemos, Laura!