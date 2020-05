No te imaginas quién ha sido el último en hacer la pose viral de Victoria Beckham

Las risas están garantizadas según va creciendo Leone, el hijo de Chiara Ferragni y Fedez. Acaba de cumplir dos años (los terriblemente célebres) y es un auténtico torbellino. Le hemos visto hacer de todo: revolcarse por el suelo imitando a Matilda, el bulldog francés de la empresaria, participar en los TikToks de su madre e incluso 'robarle' el teléfono para grabarse bailando por su cuenta. Vamos, que a estas alturas, los fans de la italiana están divididos, ya no saben si la siguen por sus looks o ¡por las travesuras del pequeño! Puede que hace unas semanas no consiguiera superar el 'reto Stormi' al no tener tanta paciencia como la hija de Kylie Jenner. Sin embargo ha conseguido recrear a la perfección una de las poses virales de las redes. Si te decimos que implica dejar una pierna apoyada en horizontal y otra totalmente estirada formando un ángulo de 90 grados, es imposible que no caigas en su autora: Victoria Beckham.

Fue en 2017 cuando, vestida con un albornoz y una toalla en la cabeza, la diseñadora de moda animaba a sus fans a imitar su posición casi digna de contorsionista. Con más o menos flexibilidad Romeo y Cruz Beckham, Kourtney Kardashian y hasta Cristina Pedroche superaron el desafío de la ex spice girl. Sin embargo, parece haberse convertido ya en un clásico dentro de internet, ya que tiene su propia etiqueta -#victoriabeckhampose-, con cientos de publicaciones. Muchas de las cuales son de estos últimos meses, así que sí, culpamos de su regreso al aburrimiento de muchas seguidoras de la británica durante la cuarentena.

El de Leo sería un caso muy diferente (y más auténtico, todo hay que decirlo), ya que a estas alturas de su vida, es difícil que esté al tanto de retos virales años antes de su nacimiento. A lo que se ha limitado es a sentarse en el sofá a su manera, que no es otra que la que recorrió el mundo gracias a la diseñadora de moda. Y, tratándose del hijo de una de las influencers más famosas del mundo, sus seguidores no han tardado en encontrar la conexión. "Victoria Beckham está temblando", "La está desafiando", "Victoria, ¿eres tú?" o "Ha elegido a posh spice como icono", son algunos de los comentarios que han dejado los fans, encantados con la coincidencia

Otros fans de la creadora de The Blonde Salad apuntaban que la pose de Leo desencadenaría una nueva moda en la red copiando su postura en fotografías. Y lo cierto es que no nos extrañaría nada, porque el pequeño de los Ferragnez ya ha conseguido marcar tendencia en internet gracias a sus simpáticos bailes. Unos movimientos que empezaron imitando sus padres y que ahora inspiran a tiktokers de todo el mundo para crear coreografías basadas en él.