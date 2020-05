Bajo las órdenes de Cara Delevingne, Kaia Gerber se convierte en la actriz con más estilo

El periodo de cuarentena ha dado para mucho, sobre todo si fijamos la mirada en la esfera celebrity. Hay quien ha dedicado este tiempo para crear divertidas coreografías en Ti k Tok como Jennifer López, quien se ha convertido en la peluquera personal de su pareja como Miley Cyrus o quien ha querido mostrar su lado más divertido con los retos más populares de la red como la familia Ferragnez, y luego están Cara Delevingne y Kaia Gerber, que han superado a todas las demás. Y es que las modelos, aprovechando que han pasado el confinamiento en una mansión de Los Ángeles junto a otros amigos, se han metido de lleno en el rodaje de un videoclip para uno de los temas de la cantante Rainsford, Crying in the Mirror, siendo la hija de Cindy Crawford la protagonista de las secuencias. ¿El resultado? Kaia ha demostrado tener el mismo magnetismo encima de la pasarela que delante de las cámaras.

Y es que la top model ha dejado -al menos durante unos días- su faceta como modelo para protagonizar, por segunda vez, un vídeo musical. Por un lado, Cara ha sido la encargada de dirigir la pieza audiovisual (algo que no había hecho hasta el momento) y por otro, Kaia ya había participado en el videoclip de Burnout, uno de los trabajos del cantante John Eatherly, pero no de la mano de la británica. "No te dejes engañar por las lágrimas, nos divertimos mucho filmando este vídeo. ¡¡¡Los amos chicos!!! Me siento muy afortunada por poder trabajar con mis amigos", ha sido el emotivo mensaje con el que la californiana ha mostrado, a sus más de 5 millones de seguidores, el trabajo en el que ha estado inmersa los últimos dos meses aprovechando el parón de las pasarelas. Cara también ha hecho lo propio y ha agradecido la profesionalidad de todo el equipo. "Qué suerte que mi debut como directora haya sido en una canción tan increíble como la de mi amiga Rainsford protagonizada por Kaia Gerber y Gregg Sulkin".

Loading the player...

Con el estilo clásico, sencillo y minimalista que la caracteriza, Kaia ha hecho gala de su buen gusto a la hora de vestir y nosotras, como buenas amantes de la moda que somos, nos hemos dado cuenta de que todos los looks que ha lucido durante los más de tres minutos de videoclip son de absoluta tendencia. Cárdigans de tonalidades pastel, slip dresses, jeans acampanados, cropped tops con mangas abullonadas, vestidos de flores... No hay una sola corriente estilística que la modelo pase por alto en sus apuestas. Lo que no sabemos es si la ropa la habrá cogido de su propio armario, del de su madre, que es muy habitual verlas intercambiando prendas, o se la habrá puesto solo para el rodaje, pero está claro: si quieres un breve resumen de las tendencias estrella de este verano, solo tienes que hacer click.