Lo sentimos Kylie, pero Rosalía y Travis Scott son la nueva pareja de moda

Desde que Kylie Jenner y Rosalía paralizaron el mundo cuando compartieron aquel brunch el pasado diciembre lo tuvimos claro: su amistad iba a dar mucho que hablar. Conciertos, cumpleaños, ropa, trucos de maquillaje y peluquería, comentarios, likes, fotografías, poses, eventos, fiestas, 'pedidas de mano'... La lista de todos los momentos que la cantante y la empresaria han compartido en cuestión de seis meses es larguísima. Pero había algo que faltaba y que los fans de ambas llevaban pidiendo meses: una nueva colaboración musical entre la catalana y la ex pareja de la menor del clan Kardashian, el rapero Travis Scott, que en 2019 ya unieron sus voces en el remix de Highest In the Room, un single perteneciente al álbum del norteamericano.

Pero claro, no produce el mismo impacto trabajar juntos sobre una canción ya creada que lanzar juntos un tema original, y es precisamente esto último lo que ha desatado la locura de sus seguidores al enterarse que uno de sus mayores deseos está muy cerca de hacerse realidad. Porque sí, ya es oficial, ¡Rosalía y Travis Scott lanzarán juntos el tema TKN! Una noticia que la propia catalana ha divulgado a través de sus perfiles sociales donde, gracias a unos escasos segundos, hemos podido escuchar los acordes latinos en la base del tema, versos sueltos de la artista y, lo más sorprendente, algunas palabras del rapero en español. Por ahora estos son los únicos datos que se conocen y, aunque aún no se conoce la fecha exacta del estreno, lo más seguro es que el lanzamiento sea inminente e inesperado como ya sucedió con su última balada, Dolerme.

Esta colaboración podría ser una de las razones de que Rosalía haya pasado toda la cuarentena en su casa de Miami y no en su tierra natal, Barcelona. Y es que, ha aprovechado estos meses para terminar de rodar y grabar el que ya promete convertirse en el single del verano. Pero su colaboración con Travis Scott no será la única que escucharemos pronto, sino que la cantante también ha adelantado que unirá voces próximamente con la joven Billie Eilish. Lo único que nos falta por conocer es cómo de contenta tuvo que ponerse Kylie Jenner al saber que dos de las voces a las que más admira del mundo iban a trabajar juntas. Nosotras solo esperamos que nos vuelvan a regalar otro momentazo como el que vivimos en la segunda edición del festival organizado por el rapero, Astroworld, donde Rosalía cantó el tema Yo x Ti, Tu x Mi mientras la empresaria la contemplaba desde primera fila. ¿Cómo reaccionará la magnate del maquillaje al ver a su mejor amiga y a su novio juntos en un escenario? ¡Será digno de recordar!