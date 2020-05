¿Aún no conoces a Apple Martin? La hija de Gwyneth Paltrow podría convertirse en tu nuevo referente de moda

Las nuevas generaciones llegan pisando fuerte. Desde Blue Ivy, que consiguió robar el protagonismo a su madre en el videoclip de El Rey León, a Lila Moss, la hija de Kate Moss, que a finales del año pasado consolidaba su carrera dentro del mundo de la moda, son muchas las jóvenes herederas de modelos, actrices y cantantes que empiezan a despuntar, eclipsando incluso a sus progenitoras. Una generación en la que destacan nombres como el de Ava Philippe, Carys Douglas o, uno de los últimos descubrimientos, Apple Martin, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin.

La joven, que ayer mismo cumplió los 16 años, se ha convertido en noticia después de que su madre compartiera varias fotografías en su perfil de redes sociales. En las mismas, podemos ver a la joven en el salón de su casa, sentada en el sofá en una pose de lo más natural y cuidada, que demuestra la experiencia en posados que ha adquirido de la actriz. Ataviada con un minivestido blanco con un elegante estampado de flores, un prominente escote en pico y detalle de volantes en el bajo y en las mangas, de Reformation, la belleza de la joven no ha pasado desapercibida. "Bendita super modelo 😍😍😍😍😍", "¡¡Feliz cumpleaños Apple!! Menuda belleza 😍❤️💜💜💜" o "Es guapísima—¡¡Feliz cumpleaños!!", han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, la cual Gwyneth ha acompañado con un emotivo mensaje.

"No me puedo creer que esté escribiendo esto pero...felices dieciséis años a mi pequeña", comenzaba escribiendo la actriz, que ha asegurado sobre su hija, que es "la luz de mi corazón, pura alegría. Eres increíblemente inteligente y tienes el mejor y más brillante sentido del humor (...) Trabajas duro para conseguir cualquier cosa que quieras alcanzar, y tienes un gran valor y responsabilidad. Me siento increíblemente afortunada de ser la madre de una joven tan bella y amable. Gracias por elegirme".

Otro de los detalles que llama la atención de la joven es su enorme parecido con Gwyneth, de quien ha heredado su preciosa melena rubia y su naturalidad. En una de las fotografías, Apple enseña divertida su dedo pulgar, vendado con una gasa de color azul debido probablemente a algún corte o herida. La hija de la actriz, que había dejado claro en más de una ocasión su disconformidad con que su madre publicara imágenes suyas en redes sociales, parece haber cambiado de opinión. ¿Significa esto que empezaremos a verla más a menudo? De momento, solo queda esperar.