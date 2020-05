Stormi superó el reto de Kylie Jenner, ¿y Leo? Chiara Ferragni pone a prueba la paciencia de su bebé

Con tan solo dos años de vida, Stormi Webster dio ayer toda una lección de paciencia al mundo entero, especialmente a los más pequeños que, como ella, sienten una verdadera devoción por el chocolate. Mientras se le hacía la boca agua y sin apenas pestañear, la pequeña miraba con fijación un enorme cuenco rebosante de caramelos que Kylie Jenner colocó justo delante del sillón donde estaba sentada, quien le dio permiso para comerse tres pero con la condición de que aguantara unos minutos mientras ella iba al baño. La empresaria dejó su móvil grabando para después comprobar el resultado y se marchó. Y ahí se quedaron la pequeña y el bowl, frente a frente, sin -aparentemente- testigos, resistiendo a la dulce tentación. Como es lógico, la niña estaba deseando comérselos, por lo que estamos seguras de que fueron unos segundos de lo más provocadores. "Paciencia, paciencia..." se repetía constantemente para evitar cualquier momento de debilidad. Por supuesto, después de tener este comportamiento tan ejemplar, Stormi se llevó su deseada recompensa.

Al otro lado del charco y unas horas más tarde, Chiara Ferragni también quiso probar suerte con este mismo reto, aunque Leone no se lo puso nada fácil. Y es que, después de explicarle la mecánica al pequeño, la italiana intentó ir al baño. Decimos "intentó" porque no pasaron ni dos segundos desde que se alejó del sillón donde estaba Leo para comprobar que su hijo ya estaba metiendo las manos en la bolsa de gominolas, con una sonrisa pícara y ojitos desafiantes. La influencer no pudo evitar reírse ante el comportamiento desobediente del niño, quien no dudó ni un instante en coger todos los dulces posibles haciendo caso omiso a las condiciones de su madre. Y si por si acaso las pequeñas manos de Leone no podían acaparar todos los caramelos, la perra de la empresaria, Matilda, estaba atenta a cualquier movimiento por si tenía que coger algún dulce al vuelo.

Dos situaciones que demuestran que, por mucho que los pequeños tengan una edad similar, su manera de actuar es totalmente distinta -aunque eso sí, igual de entrañables-. De cualquier modo, lo que estaba claro es que la oleada de comentarios iba a llegar en ambos casos, unas posicionándose en el team Leo y otras en el team Stormi. Gigi Hadid, Kendall Jenner o Paris Hilton son algunas de las celebrities que han dudado en comentar la publicación de Kylie, aunque el mensaje más likeado fue el de Kim Kardashian, quien reconoció que en su caso ese reto "no funcionaría" con Chicago, o especialmente con Saint.