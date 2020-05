Ester Expósito bate récords con su vídeo viral y supera a la mismísima Kylie Jenner

A estas alturas, nadie tienen ninguna duda de que Ester Expósito es el rostro del momento y un fenómeno de masas. Su papel de Carla Rosón en Élite la ha alzado, con solo 20 años, como la española más seguida con más de 22 millones de followers -desbancando a Úrsula Corberó y Rosalía-. Sus fotos superan en likes a cualquier actriz hollywoodense y la oleada de comentarios cada vez que comparte una publicación es inminente. Tal es su magnetismo que su última fotografía ha reunido en menos de 48 horas 7 millones de 'Me gusta'. Y es esta misma legión de fans, que consigue que cada contenido que sube la madrileña se vuelva viral, la que ha logrado que el famoso vídeo en el que sale bailando reggaeton sea, atención, el más visto de la historia de las redes sociales.

Sí, has oído bien. Al ritmo de El Efecto, un single de Rauw Alejandro, la actriz ha logrado más de 57 millones de visualizaciones, superando a la mismísima Kylie Jenner, quien, hasta ahora, ocupaba el primer puesto gracias a un vídeo, subido en 2016, donde sale caracterizada como Christina Aguilera que ha reunido 50 millones de reproducciones en estos cuatro años. ¿La gran diferencia? Que a Ester solo le ha hecho falta un mes para hacerse con este récord histórico y convertirse en la reina de las redes. Y no, no te pienses que la intérprete ha requerido ayuda profesional para conseguir un resultado magistral, tan solo ha necesitado su habitación de fondo, colocar el móvil "encima de unos libros", ponerse ropa cómoda, una coleta tirante, mover las caderas al ritmo de la canción -incluso se anima con el twerking- y... ¡voilá! La expansión del vídeo ha dado la vuelta al mundo.

Es probable que aun así, nadie, ni siquiera ella misma, esperase que esta publicación fuera a superar todos los récords de las plataformas sociales existentes hasta la fecha, pero una vez que ha pasado, y echando la vista atrás, se puede decir con firmeza que, con apenas 20 años, la madrileña, ya ha alcanzado su sueño de convertirse en una actriz de éxito de un modo vertiginoso. Sólo con esta publicación, la intérprete ha aumentado su legión de seguidores en más de cinco millones.

Después de leer todos estos datos es indiscutible que el magnetismo de la actriz traspasa cualquier pantalla. Y es que claro, ¿quién puede presumir con tan solo veinte años de tener una carrera profesional de lo más prometedora, ser un icono estilístico, tener un físico angelical y de convertirse en el centro de todas las miradas con tan solo pestañear? Ester Expósito es la respuesta.