Paula Echevarría y Miguel Torres, plan de peluquería en pareja

Desde el inicio del confinamiento, Paula Echevarría ha sido una de las celebrities españolas que más activa ha estado en sus redes sociales. A la actriz siempre le ha gustado compartir su día a día con sus más de 3 millones de seguidores, haciéndoles partícipes de sus escapadas, sus looks y sus entrenamientos, y no ha querido dejar de hacerlo durante estas semanas encerrada en casa. De esta manera, continúa publicando sus conjuntos, aunque ahora, claro está, destacan por su comodidad (y la ausencia de calzado). Ayer explicaba que, tras más de mes y medio sin salir de casa nada más que para hacer la compra, había ido a la peluquería junto a su pareja, Miguel Torres. Para la ocasión, la asturiana escogió un favorecedor conjunto que sigue una de sus combinaciones de moda preferidas.

Paula estrenó (al menos en público) un nuevo vestido floral, un modelo floral de pura tendencia firmado por Fetiche Suances, una de sus marcas preferidas para el día a día. Concretamente, se trata de un diseño de cuello a la caja y minifalda evasé confeccionado en un tejido oscuro decorado con estampado de pequeñas flores en tonos rosas y verdes. Para estilizar la silueta, agrega mangas abullonadas, uno de los detalles estrella de la temporada y que, además, sienta bien a todos los tipos de cuerpo porque compensa los volúmenes. También cuenta con lazada incorporada a la cintura, la cual potencia ese deseado efecto 'cintura de avispa'.

Demostrando que está al tanto de las tendencias del momento, combinó esta prenda con botas estilo cowboy consiguiendo un perfecto look de entretiempo. Se decantó por un par negro de la firma It Shoes y remata con un cómodo bolso bandolera acolchado de Pinko. Tal y como explicó a través de su perfil, a Paula le asustó en un principio ver todas las medidas de seguridad establecidas en Tacha, el centro de belleza al que es fiel desde hace años, aunque le hicieron sentir totalmente segura. Ella no fue la única que asistió, y es que también pudimos ver a su pareja, Miguel Torres, yendo a por su propia 'puesta a punto'.

