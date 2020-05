Antojos, sensaciones... Gigi Hadid habla de su embarazo por primera vez

La noticia de que Gigi Hadid podía estar embarazada ha traído a sus fans de cabeza hasta que se ha confirmado oficialmente. Primero fueron los rumores cuando volvió, una vez más, con Zayn Malik. Después llegaron las filtraciones de alguien cercano a su entorno que afirmaban que Zigi podrían haber dado un paso más en su relación de idas y venidas ampliando la familia, lo que demostraría su compromiso. Al poco, Yolanda Hadid, la madre de la modelo, admitió emocionada que no podía esperar a convertirse en abuela en septiembre. Y, finalmente, ¡tenemos la palabra de la propia Gigi! Sí, está embarazada y más feliz que nunca. Ella misma lo comentó el jueves por la noche en una aparición muy peculiar para The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon. La modelo se abrió por primera vez hablando de esta nueva etapa que está viviendo. Una pequeña entrevista en la que comentó cómo viven estos días, algunos de sus antojos e incluso cómo está afectando la situación a sus emociones.

-LEE TAMBIÉN: ¡Gigi Hadid está embarazada! Aseguran que la modelo y Zayn Malik esperan su primer hijo

Quizás lo único que le habría gustado a la pareja habría sido dar la sorpresa de otra forma, algo que dejó caer al presentador. "Obviamente, desearíamos haberlo anunciado a nuestra manera, pero estamos emocionados, felices y agradecidos por todos los mensajes de apoyo", contaba Gigi. Al tener que estar aislados en casa, son muy diferentes las circunstancias que esperaban la modelo y el artista cuando descubrieron, hace unos meses, que serían uno más en la familia. Sin embargo, no han dejado que eso los desanime, de hecho, ha tenido un efecto contrario. "El lado positivo es que podemos estar en casa juntos y vivir las experiencias día a día", admitió la modelo. Con una agenda pegada a la pasarela, y en el caso de Zayn, junto a los escenarios, que puedan dedicarse plenamente a vivir el momento, sin las exigencias de sus respectivas carreras, es todo un lujo.

También los antojos se llevaron parte del protagonismo en la intervención de la modelo. Y es que la comida que no puede parar de comer estos días ¡es 100% Gigi! Sabiendo que la maniquí siempre ha tenido auténtica pasión por alimentos como la pizza o la hamburguesa, son los bagels con queso crema sus favoritos últimamente. Es más, su obsesión por esta mezcla ha llegado hasta tal punto, que su familia encargó una tarta de cumpleaños, por su 25 aniversario, con la forma del bollo relleno. "Por la mañana, me trajeron una tarta con forma de bagel, lo que me sorprendió, porque los bagels han sido mi antojo últimamente. Como uno por día, así que estaba muy ilusionada de que tarta de cumpleaños fuera un bagel".

Aquel regalo le emocionó por partida doble, ya que fue un pastel diseñado por el repostero protagonista del programa Cake Boss, Buddy Valastro. Eso sí, no se trataba de un bollo tamaño XL relleno de queso de untar, solo imitaba la apariencia del antojo de Gigi. Aunque para que también fuera una comida de su gusto, la tarta llevaba frosting de pepitas de chocolate, el sabor favorito de la modelo. "No sé si fue por cómo tengo las hormonas ahora mismo o por todas las emociones de la cuarentena, pero lloré cada cinco minutos durante una hora cada vez que pensaba en Buddy haciendo mi tarta", contó a Jimmy Fallon. "No podía parar de llorar, estaba muy feliz. Me sentía honrada de que hubiera hecho mi pastel durante la cuarentena".

Haz click para ver ‘El Armario de Gigi y Bella Hadid’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!