Te vas a derretir con la declaración de amor de Kylie Jenner a Travis Scott 😍

Juegos con Stormi, diversión en la piscina... ¿Quién no querría pasar con Kylie Jenner estos días? Aunque su idílica estancia en casa no es lo único que se ha llevado miles de 'me gusta' de sus seguidores. Este jueves, la pequeña del klan Kardashian ha dejado salir su vena más romántica para felicitar a Travis Scott, el padre de su hija y antigua pareja, en su cumpleaños. Tanto ella como las mujeres de su familia, son conocidas por los lujosos regalos y fiestas de celebración, algo que quedaba fuera de la mesa considerando la situación. Eso no ha impedido que la empresaria le dedicara unas palabras de manera virtual a través de su cuenta personal. Pero eso no es lo mejor. Leyendo (y releyendo) sus palabras, hemos encontrado una declaración de amor en toda regla hacia el cantante, lo que confirmaría nuestras sospechas de que estarían en la vía de la reconciliación. ¿Estamos ante la prueba de uno de los retornos más esperados de las parejas del universo celebrity?

-LEE TAMBIÉN: Kylie Jenner y Travis Scott se pronuncian sobre los motivos de su ruptura

Si quieres saber por qué no hemos podido evitar ilusionarnos, al igual que sus fans, leyendo el emotivo comentario que Kylie le ha escrito en su gran día, te lo dejamos aquí para que saques tus propias conclusiones. "¡Feliz cumpleaños al papá del año! Lenta, pero concienzudamente, estoy empezando a aceptar el hecho de que Stormi es una niña de papá. 😫 Pero da igual. Fuimos a medias en grandeza. Es la pequeña bebé más bonita, lista, cariñosa y divertida, el mejor regalo. Vale, estoy llorando. ¡Te querré siempre!", escribió la empresaria acompañando un álbum de fotos con algunos de los momentos padre-hija más tiernos.

Precisamente, es en la última frase de su declaración donde los seguidores de Kylie no han podido evitar encontrar un esperanzador mensaje que dejaría claro que los sentimientos de la reina del maquillaje -con permiso de Kim Kardashian- seguirían estando ahí (y es que ya dice el refrán que donde hubo fuego, quedan cenizas...). "¿Han vuelto?", "Espero que Travis también te quiera de esa manera", "Por favor, daos otra oportunidad" o "El día que os caséis yo sí que seré feliz para siempre", son algunos comentarios que prueban que sus fans están 100% a favor si se trata del retorno de Kyvis.

Aunque la confesión de la pequeña del klan no es la única esperanza a la que se agarran sus followers, quienes han empezado a relacionar el mensaje con otra pista. Y es que en uno de los últimos vídeos que la empresaria subió a otro de sus perfiles, en el que aparece bailando con una amiga, cuenta con un espontáneo: ¡el propio Travis! Son apenas unos segundos en los que se puede ver cómo el artista pasa detrás de ellas, lo que confirmaría que está pasando el confinamiento, o al menos parte de él, cerca de su hija y de su antigua pareja, por supuesto. ¿Habrá sido el aislamiento clave a la hora de acercar posiciones entre ellos?

Haz click para ver el documental de Las Kardashian, donde descubrimos en profundidad las rutinas de belleza, ejercicio y trabajo de la familia más televisiva del momento. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!