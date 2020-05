¿Aún no conoces a Iera Paperlight, la mamá que se ha hecho 'tiktoker' gracias a la cuarentena?

Hay dos formas antagónicas de enfrentarse a la cuarentena: desear que pase rápido y limitarnos a sobrevivirla, o aprovecharla para reinventarnos, hacer aquello para lo que normalmente no disponemos de tiempo y encontrar formas nuevas de vivir, de trabajar... o de pasarlo bien. Por ejemplo, TikTok. El éxito de esta red social crece con cada semana de confinamiento gracias, en parte, a chicas como Iera Paperlight que se han lanzado a entretenernos con estos vídeos musicales tan divertidos. Desde su preciosa casa, Iera nos cuenta los mejores trucos para convertirte en tiktoker, triunfar en todos los retos virales o, simplemente, disfrutar como ella y su familia.

Sola, junto a su marido, Pau, con sus dos hijos (Kenzo, de 3 años y Clod, de uno) revoloteando alrededor, o incluso acompañada por su madre: todas las combinaciones son válidas (y divertidas) en casa de Iera Paperlight. Los retos se han convertido en el nuevo entretenimiento de esta hondarribita que ya antes tenía miles de seguidores en redes, donde compartía sus looks, sus viajes y su vida cotidiana con sus monísimos bebés. Sin embargo, ha sido durante las últimas semanas cuando sus likes se han multiplicado, y los vídeos de TikTok -que empezó a utilizar a raíz de estar en casa y tener más tiempo libre- han tenido mucho que ver. "No sé cuál ha sido el crecimiento exactamente, pero la verdad es que es bastante notorio, unos 5.000 seguidores más en un mes y subiendo 200 al día, más o menos", nos cuenta.

Trucos de experta en 'challenges' para principiantes

Los retos favoritos de Iera son aquellos "que implican actividad física y más cuando son en pareja". De ahí que el famoso y complicado #KoallaChallenge (que se le resistió incluso a María Pombo) sea el que más le haya divertido. Eso sí, recomienda que si eres novata, elijas retos más asequibles: "Uno de los últimos que he hecho y que es muy fácil y divertido es #imjustakid. Consiste en reproducir un foto tuya de cuando eras pequeña/o. Enfocado al deporte, el #PlankChallenge es bastante facilito. Y de #homeoutfits hay muchos muy fáciles, por ejemplo con la canción No face no case, donde vas añadiendo complementos o cambiando de outfit completo con cada golpe de la canción", explica antes de darnos tres trucos básicos para debutar en los challenges.

1. Mejor hacer los vídeos fáciles bien hechos, que liarte.

2. Si quieres hacer un reto en concreto y no te sale del todo, cambia la parte que no te sale por otra que te salga. TikTok es muy creativo, en realidad puedes hacerlo como quieras e incluso crear tendencia.

3. Practica y disfrútalo, no todo sale a la primera, pero lo importante es divertirse haciéndolo. Parece mucho más difícil desde fuera que una vez te pones.

Tiktoker, pero también mamá, productora, chica fit... y tesorera de un armario envidiable

Además de manejar las redes como pocas, Iera tiene dos productoras de vídeos de bodas y otros eventos (Paperlight Studio y Maganda Films) junto a su pareja, Pau. "Mi marido y yo trabajamos en casa la mayor parte del tiempo y vamos compaginando trabajo con niños, uno trabaja y otro está con los niños, y viceversa. Ahora las redes también ocupan gran parte del día y aprovecho los ratos de siestas o una película para dedicarme a ellas", explica sobre cómo consigue compaginar todas las dimensiones de su vida. "Mis redes son un escaparate que atrae a la gente por nuestra filosofía de vida y les “engancha” para querer contar con nosotros en días tan importantes como el día de su boda o para grabar sus eventos y videos de empresa. Cuando contactan con nosotros es como si nos conocieran, lo que les hace sentir muy cómodos".

En sus perfiles, Iera comparte también muchos de sus estilismos, que también protagonizan algunos de sus vídeos con más likes. A través de estos, demuestra que combinando prendas sencillas como vaqueros, camisetas rock o americanas oversized, se consiguen looks con estilazo. "Me gusta mucho la moda, es mi forma de expresión más básica. Me encanta crear looks mezclando temporadas pasadas, reinventarme sin tener que comprar cada dos por tres, y sobre todo de la moda lo que más me gusta es el CÓMO: cómo llevar una prenda y no tanto la prenda en sí".

Como nos está pasando a la gran mayoría (estilistas incluidas), confiesa que no son esos looks urbanos los que ahora mismo está llevando. "La ropa deportiva se ha impuesto durante la cuarentena, y no solo por la comodidad, sino porque me encanta. El chándal, los calcetines altos con pantalón de estar por casa, las mallas, las sudaderas... Me gusta todo de los looks deportivos". En gran medida, también, porque Iera adora el deporte, ahora más que nunca. "Justo antes de confinarnos empecé con un entrenador personal y él es quien me ayuda a hacer las tablas de entrenamiento para cada semana, entreno 4 o 5 días por semanas y los viernes hacemos directos juntos", explica.

Igual que otras influencers, Iera se ha convertido en una referente de vida sana. Además del deporte, la alimentación healthy forma parte de su día y en su perfil comparte muchas de las recetas que prepara. "En casa comemos muy sano y muy variado sin privarnos de nada. Aunque el dulce me pierde… Como sigo dando pecho me lo guardo como excusa para ese exceso de azúcar que sí me gustaría ir eliminando poco a poco. Además acabamos de hacer un huerto en nuestro jardín y estamos emocionados con la idea de cultivar todas nuestras verduras". Otro hobby resultado de la cuarentena, de la que ella saca una enseñanza positiva más que todas deberíamos copiar: lánzate a hacer lo que realmente quieres. "Visto lo visto, hoy estamos aquí y mañana se para el mundo, así que es tiempo de hacerlo todo, de dejarse de miedos y atreverse, porque quien sabe donde estaremos mañana… Y lo que menos me gusta en este mundo es quedarme con la sensación de “y si hubiera hecho esto en ese momento…”. Mejor haberlo hecho siempre". ¿Necesitabas inspiración? Ya sabes dónde encontrarla: bailando en el último challenge.