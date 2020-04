¡Gigi Hadid está embarazada! Aseguran que la modelo y Zayn Malik esperan su primer hijo

Aunque es una noticia que todavía tienen que confirmar los protagonistas, parece que Gigi Hadid y Zayn Malik están esperando su primer hijo. El portal estadounidenseTMZ ha sido quien ha dado la información citando a fuentes del entorno familiar de la pareja, quienes aseguran que Gigi ya estaría de 20 semanas. La pareja está pasando el periodo de 'distanciamiento social' (como llaman a la cuarentena en Estados Unidos) junto a la familia de ella, con quienes celebraron hace cuatro días el 25 cumpleaños de la supermodelo que ella misma se encargó de retransmitir a través de sus redes. Parece que después de tantas idas y venidas desde que comenzara su relación en 2015, Gigi y Zayn han dado un paso hacia adelante y empiezan juntos el proyecto más importante de sus vidas: ser padres.

Los medios de noticias estadounidenses están que arden con la noticia del posible embarazo de la modelo. No solo TZM se atreve a confirmarlo, Entertainment Tonight también cuenta con una fuente cercana que ha revelado que la pareja está muy feliz con la noticia: "Gigi ha guardado el secreto a su familia y amigos por un tiempo porque solo está de unos meses. Desde que volvieron juntos a finales del año pasado no dudaron ni un momento y supieron que lo que había entre ellos era especial. La pareja y las familias de ambos están llenos de alegría". Y es que, el noviazgo de Gigi y Zayn ha sido algo intermitente. Aunque no se sabe exactamente cuántas veces han decidido acabar con su noviazgo, se conocieron en 2015 y no anunciaron su primera ruptura oficial hasta marzo de 2018. Desde entonces, surgieron numerosos rumores que apuntaban a una reconciliación, una noticia que ahora se hace oficial.

Hace cuatro días, la modelo compartía varias imágenes de la celebración de su cumpleaños junto a su madre, su hermana Bella, otros miembros de la familia y Zayn Malik, la prueba definitiva de que pasaban juntos el confinamiento en la granja de los Hadid en Pensilvania. Un día muy especial que la californiana describió con estas palabras en sus perfiles online: "He tenido el día más dulce de mi vida celebrando mi 25º cumpleaños con mi familia de cuarentena, quien ha conseguido que sea muy especial para mí, acompañado del amor que sentí de todo el mundo! Gracias a todos por vuestros mensajes de cumpleaños, ayer os llevaba conmigo!!". Aunque la fiesta podría haber sido aún más emocionante por la buena noticia, Gigi y Zayn todavía tienen que confirmar la buena noticia.