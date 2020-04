¿Quieres probar el reto del baile de los #5Clones? Así es como se consigue el filtro viral

Paso número 1: crearte una cuenta en TikTok. Sí, puede que estuvieras resistiéndote, pero ha llegado el momento. Es la red social de moda, como han confirmado las decenas de influencers que, aprovechando el tiempo libre extra del que disponen durante la cuarenta, se han lanzado a grabar vídeos divertidos con esta app. Desde Laura Escanes hasta Lucía Rivera, prácticamente todas las españolas más seguidas tienen ya su perfil en esta plataforma dominada por la Generación Z, aunque después compartan muchas de las publicaciones en otras redes. De hecho, el baile de los 5 clones, o #5ClonesChallenge, como quizá lo hayas visto etiquetado, se ha hecho muy famoso gracias a otras plataformas. Tan famoso que incluso ha llegado al último lookbook de Bershka, fotografiado por la propia modelo en su casa. ¿Quieres compartir escena con 4 bailarinas idénticas a ti? Así es como puedes conseguir el filtro más divertido.

Los challenges de moda y baile se han convertido en uno de los entretenimientos oficiales de la cuarentena. ¿Todavía no te has atrevido a probar ninguno? Si eres tímida, el reto de los clones es para ti porque te sentirás más que arropada con tu grupo de bailarinas. Incluso si mover las caderas no es lo tuyo, con tus dobles alrededor parecerá que bailas mucho mejor, ¡prometido! Para hacerlo, como adelantábamos, tienes que tener un perfil de TikTok, ya que es ahí donde está alojado el filtro. Aunque a veces encontrar lo que quieres en esta red social es un poco complicado, especialmente si eres novata, por una vez es muy sencillo. Primero tienes que buscar, en la lupa, "5 clones challenge" y te aparecerán vídeos compartidos por otros usuarios utilizando el codiciado filtro. Clica en cualquiera de ellos y, en la esquina inferior izquierda, lo verás: una varita acompañada de "5 Clones". Pincha en esa etiqueta y elige "Añadir a favoritos".

Ahora ve a la pantalla principal o a tu perfil y dale al signo "+" en la parte inferior de la pantalla para crear un nuevo vídeo. Una vez abierta la pantalla de grabación, pincha sobre "Efectos", localiza el signo de "Favoritos" y allí estará el famoso filtro de los 5 clones. Selecciona la canción que prefieras en la opción de "Sonidos" (situada arriba, en el centro), ¡y listo, a bailar! Una vez lo hayas grabado, podrás guardarlo en tu dispositivo o compartirlo directamente en otras redes. Lucía Rivera, Carmen Santacruz o Susana Molina son algunas de las chicas que ya lo han hecho, y se lo han pasado tan bien como ves en el vídeo superior. ¿Te animas?