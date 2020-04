Todos los planes caseros que copiaríamos a Chiara si pasáramos 24 horas con los Ferragnez

Después de llevar más de un mes sin salir de casa, hemos tenido el tiempo suficiente para analizar con detalle cómo están pasando la cuarentena las celebrities, y seguro que tú también estás de acuerdo en que la casa de Chiara Ferragni y Fedez es una de las más divertidas. Y es que, además de aprovechar estas semanas para pasar todo tiempo en familia que habitualmente sus ajetreadas agendas laborales no les permiten, los Ferragnez no paran de darnos contenido diario a través de sus perfiles sociales. Vídeos con los que, además de recibir en cuestión de minutos miles de likes y comentarios, demuestran que los 46 días de aislamiento que llevan se les están pasando volando.

Durante estas semanas seguro que más de una vez te has preguntado "¿y ahora qué hago?". Pues bien, toma nota de todos los planes caseros que Chiara y Fedez tienen para ti. ¿Eres de las que está explotando al máximo sus dotes culinarias? Las recetas que la pareja te propone son perfectas, sencillas y rápidas para hacer: desde desayunos de lo más nutritivos con huevos y aguacate hasta menús al más puro estilo italiano, no hay límites en la cocina de la pareja, aunque tenemos que reconocer que el hecho de tener en casa al experto culinario padre de Fedez, Franco Lucia, es una gran ventaja.

Loading the player...

Pero no solo de comida vive la influencer, el ejercicio en familia también es una de las actividades diarias más repetidas. Eso sí, quítate de la cabeza las clásicas tablas de ejercicio: la pareja ha descubierto una manera de hacer cardio en casa sin aburrirse ni un momento. ¿Adivinas cómo? Moviendo las caderas al ritmo de Tik Tok, una plataforma que no solo han utilizado para hacer coreografías, sino también para lograr toda clase de retos: desde el #CoockieChallenge, en el que hay que conseguir comerse una galleta deslizándola por una cinta, hasta el famoso #SwitchItUp, basado en un cambio de roles estilístico.

LEE TAMBIÉN: Ponerse en forma en casa nunca había sido tan divertido como con estos retos virales

Pero por si todas estas ideas no te fuesen suficientes para mantenerte ocupada las 24 horas del día, los italianos te proponen más. ¿Es Friends una de tus series favoritas? Ahora puedes versionar su cabecera inspirándote en su vídeo e incluir algunos de los momentos más entrañables y divertidos que hayas vivido. No hay nada que se les escape a este trío familiar acostumbrado a contar todo en sus redes sociales, siendo las bromas uno de sus pasatiempos más preferidos durante la cuarentena. Y aquí no están solos, sino que cuentan con la ayuda de su pequeño Leone, quien muchas veces es cómplice de las "trastadas" que se hacen mutuamente.

Atención padres o familiares que viven con niños, el hijo de Chiara y Fedez, que no se cansa de inventar planes en los que incluir a sus padres, os propone algunos de sus juegos favoritos: disfrazarse de personajes de Disney, hacer manualidades en familia, dar conciertos privados para sus peluches, bailar al ritmo de la música o coger prestados los complementos de su madre son sus preferidos. Ahora es tu turno, ¡dispara la imaginación!

Si tú también quieres probar la 'técnica' de Chiara para no caer en la monotonía y aprovechar al máximo los días, solo te queda ver el vídeo y ponerla en práctica.