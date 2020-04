La romántica promesa de Brooklyn Beckham a su novia, Nicola Peltz

A estas alturas no queda duda alguna de que Brooklyn Beckham es todo un romántico, y es que parece haber heredado esta cualidad de su padre, David, quien, tras más de dos décadas de matrimonio continúa deshaciéndose en halagos con su mujer Victoria. El mayor de los cuatro hijos de la pareja es igual de detallista, y nos derrite cada vez que le manda uno de sus mensajitos a su novia, Nicola Peltz. Los rumores sobre su posible romance saltaron el pasado noviembre, aunque no fue hasta principios de enero cuando confirmaron la noticia a través de las redes sociales. Ahora, estas mismas plataformas digitales nos sirven para comprobar día a día cómo avanza el noviazgo.

Hace poco más de un mes nos enteramos de que Brooklyn no estaba pasando el confinamiento junto a sus padres y sus tres hermanos, sino que se encontraba 'atrapado' en Estados Unidos, país al que se había mudado temporalmente con motivo de una beca de fotografía, tal y como explicó Victoria. Sin embargo, lejos de quedarse solo en su piso, decidió mudarse al apartamento de su novia en Nueva York, donde ambos se encuentran aislados estas semanas demostrando que lo suyo va muy en serio. Durante este tiempo han compartido momentos de su rutina, como el corte de pelo improvisado que le hizo Nicola o los vídeos que mostraban que se habían maquillado el uno al otro de una forma cuanto menos original, con labios azules y colorete turquesa y fucsia.

Ahora, ha sido él quien ha inmortalizado un momento en la casa que comparten (¿temporalmente?) y lo ha acompañado de una romántica declaración de amor en forma de promesa. 'Prometo estar siempre a tu lado ❤️' ha escrito, a lo que ella contestaba 'I more than love you', lo que no tiene traducción en nuestro idioma pero vendría a significar algo así como 'lo que hago es más que quererte'.

No es para nada la primera vez que el mayor de los Beckham expresa su deseo de que la relación con Nicola sea para siempre, y es que en el cumpleaños de la actriz, ya le dijo públicamente que 'promete cuidar siempre de ella y quererla con todo su corazón'. A su vez, ella le ha definido como su 'alma gemela' y el 'amor de su vida', además de haber explicado en numerosas ocasiones lo afortunada que se siente y lo feliz que es a su lado. ¡Qué tiernos!

