Convierte tu salón en una discoteca (y quema calorías) con las coreografías del momento

No poder salir a pasear y el hecho de que las redes sociales están cargadas de rutinas de ejercicios, han conseguido que entrenamos casi a diario. Ya sea siguiendo una exigente rutina de abdominales, con la recomendada Bikini Body Guide de Kaylta Itsines o con los cientos de retos de deporte virales con los que las redes nos ponen a prueba. Pero para virales, las coreografias de Tik Tok que, de hecho, ya han conseguido que hacer cardio en casa sea de todo menos aburrido.

Sí, hablamos de la red social que promete eclipsar al resto. Y es que Tik Tok está dando tanto de sí que no es útil solamente para saber cómo hacerte ondas con calcetines o para descubrir que lograr una piel perfecta requiere invertir el orden de tu maquillaje. En realidad, lo que más triunfa dentro de la misma son las coreografías que sus usuarios convierten en virales y que hasta Justin y Hailey Bieber recrean en sus respectivas cuentas. Ellos han triunfado con la de Why is everything chrome, sin embargo, tienes muchas más para elegir.

Quizá quieras quemar todas las calorías practicando una de las partes con las que Jennifer Lopez se adueñó del escenario en la Superbowl, con la mítica Hips don't lie de Shakira, con el I'm a Savage que ha conquistado a Bella Hadid, con el facilísimo y divertido Hit you rollie, con el complicado #TheGitUpChallenge o conel remix más sexy de Busy, de Sean Paul. Lo único que tienes que hacer es darle al play, ponerte a practicar y hacer el cardio más divertido del mundo sin salir de casa.