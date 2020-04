En su último videoclip, Selena Gomez convierte a Justin Bieber y The Weeknd...¡en sapos!

Son varias las ocasiones en que Selena Gomez ha usado su música para hablar sobre asuntos de su vida personal, concernientes a diferentes ámbitos, entre ellos el amor. Una temática más que habitual en las canciones de numerosos artistas, y que en muchos casos se basa en experiencias personales. Es el caso de su tema Lose you to love me, una canción que salió a la luz en octubre del pasado año y en la que versos como "Me prometiste el mundo y te creí" o "En dos meses nos sustituiste, como si fuera fácil", escondían claros mensajes hacia su expareja, Justin Bieber, cuya relación fue bastante tormentosa. De hecho, el propio cantante reconoció poco tiempo después el daño que se habían hecho mutuamente. Y ahora, Selena parece haber repetido la jugada en el videoclip de su última canción, Boyfriend, en el que convierte a sus exparejas en sapos. Sí, como en el cuento.

Para entenderlo, únicamente es necesario prestar atención a la letra, cuyo estribillo reza: "Quiero un novio, dime, ¿hay alguno bueno ahí fuera? No paro de encontrarme con los equivocados, pero busco el amor". Una afirmación que no solo hace referencia a Justin sino a todas sus exparejas, incluido Abel Tesfaye, cantante de The Weeknd, con quien Selena mantuvo una relación de varios meses en 2017. Pero lo más curioso sucede en el videoclip que ilustra el tema, en el que la cantante colecciona sapos que son, nada más y nada menos, que todos esos hombres con los que ha intentado construir una relación que no ha funcionado.

Pero, ¿por qué han deducido sus fans que esos sapos son, precisamente, Justin Bieber y Abel Tesfaye? En primer lugar, el vocalista de The Weeknd utilizó a este mismo animal en su vídeo Heartless, donde él mismo se transforma en una rana. En segundo lugar, al principio del vídeo, cuando Selena se baja del coche en el que viaja para recoger ese 'veneno' que transforma a los hombres en sapos, dos de estos animales caen a sus pies. Y, si tenemos que buscar en el historial de la actriz dos posibles relaciones a las que hacer referencia, sin duda Justin y Abel se presentan como las opciones más probables.

La propia cantante explicó en el post que anunciaba el lanzamiento de la versión deluxe de su álbum Rare, el cual incluye el tema Boyfriend, que "esta canción trata sobre caer y volver a levantarse una y otra vez en cuestiones de amor, pero también sobre ser consciente de que no necesitas a nadie más que a ti misma para ser feliz". Y deja claro también que "un novio no está en absoluto dentro de mi lista de prioridades en este momento".