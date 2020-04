KoalaChallenge 🐨, el reto viral que se le resiste incluso a María Pombo

Cualquier excusa parece buena para probar nuevas aficiones en pareja, algo que estas semanas las historias de amor más famosas están poniendo en práctica. Desde las construcciones de Lego de Joe Jonas y Sophie Turner a las sesiones de repostería de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Por supuesto, nuestros favoritos son los que se animan con divertidos retos que circulan por la red como Chiara Ferragni o Fedez con el #SwitchItUp, el cambio de ropa delante del espejo, un desafío que popularizaron Jennifer Lopez y Alex Rodríguez. Aunque se ha quedado atrás en comparación de la nueva moda viral en redes: el koala challenge. Este desafío, para el que solo se necesitan dos personas y bastante habilidad. En teoría parece fácil, ¿no? Pues los Castellano-Pombo han demostrado que nada más lejos, María y Pablo se han sumado a la prueba que parece salida de una escena de Misión Imposible.

Pero, ¿en qué consiste el reto del koala? El marsupial es conocido por abrazarse a los árboles tanto para alcanzar las hojas de las que se alimenta como para refrescarse. Precisamente, esa forma de desplazarse es la que quiere imitar este challenge. Mientras que una de las dos personas tiene que mantenerse inmóvil de pie con los brazos estirados, la otra debe agarrarse usando las extremidades y moverse a su alrededor. La auténtica dificultad radica en que no basta con rodear la cintura -una parte que María y Pablo consiguieron a la primera-, sino que hay que pasar también en vertical, lo que significa que hay que quedarse bocaabajo, momento en el que empieza la parte complicada.

No solo hace falta fuerza para que ninguno de los dos se caiga, también es importante tener elasticidad para moverse con fluidez y, sobre todo, resistencia. Al final, si uno de los factores falla, es probable que el reto termine en golpetazo. No ha sido este el caso de la pareja, que ha tenido un 'accidente' con la alfombra cuando a Pablo se le ha resbalado el pie. ¿El desenlace? María cayéndose al suelo (¡pero ilesa!). Eso sí, acostumbrados a hacer gala de su sentido del humor, han querido subirlo igualmente con un irónico pie de foto. "Increíble la agilidad y técnica.... a retos de pareja no nos gana nadie", escribió la influencer compartiendo el vídeo que iba acompañado de la característica banda sonora de la película Misión Imposible.

En perfiles sociales, se cuentan por miles las personas que se han sumado al desafío. Y, entre ellas, está la modelo Alexina Graham, que ha querido probar suerte con una amiga. Por muy buena voluntad que le pusiera, los intentos de la maniquí han dejado claro que da igual que se encuentre en forma, al final es el control de la risa el que juega una mala pasada y suele terminar con el challenge fallido. Una teoría que comparten sus seguidores, quienes coinciden en que es el principal enemigo de la prueba. Aunque como conclusión, ella misma ha recordado que lo importante de los retos no es cumplirlos en sí, sino el buen momento que se pasa preparándolos. Y, por supuesto, sacarle una sonrisa o una carcajada a quien lo vea (por mucho que no se haya completado).