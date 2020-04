Selena Gomez comparte el secreto para mantener una actitud positiva que tú también puedes imitar

Apenas cuatro días después de compartir con todos sus seguidores uno de sus momentos más duros, Selena Gomez ha servido de ejemplo una vez más a sus millones de fans demostrando la mejor actitud ante los problemas. La cantante, que la pasada semana participó en el nuevo podcast de Miley Cyrus, Bright Minded: Live with Miley, y confesó que padecía un trastorno bipolar, ha utilizado las redes sociales de su nueva firma de belleza, Rare Beauty, para compartir uno de los trucos con los que logra mantener una actitud positiva día tras día, incluso en situaciones tan extrañas y angustiosas como la que nos ha tocado vivir, y ha retado a todos sus seguidores a imitarla bajo la iniciativa #RareReminder. Y es que, si hay algo en lo que sobresale Selena, además de en la música, es en su capacidad de afrontar los baches con gran fuerza y entereza.

Su secreto es más fácil de imitar de lo que piensas. Solo necesitas un post-it, una dosis de optimismo y seguir paso a paso las indicaciones que la propia cantante ha compartido en el perfil de su firma de belleza para, juntas, ser capaces de mantener esa actitud positiva. En primer lugar, coge un post-it o un trozo de papel que tengas por casa. A continuación, escribe un mensaje motivacional o una frase que consiga subirte el ánimo. Colócala en un lugar en el que, sí o sí, vayas a verlo todos los días y, para terminar, comparte una foto de tu #RareReminder en redes sociales. Si no eres capaz de dar con la frase adecuada, puedes tomar alguna idea de los mensajes que Selena se ha dedicado a sí misma y que ha compartido en dicho vídeo: "El mundo necesita a la persona que fuiste diseñada para ser", "La belleza y la fuerza vienen de dentro", "Eres suficiente por ti misma. No tienes que demostrar nada a nadie. Maya Angelou" o "Tu pasado no te define, tu pasado te prepara para lo que vendrá".

Con solo unas horas de vida, esta iniciativa parece haber tenido una más que buena acogida, ya que las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar: "Estoy deseando probarlo. Es alucinante y seguro que me vendrá bien para pasar estos días 💓", "¡Me encanta! Positividad es justo lo que necesitamos" o "Me encanta ❤️ Gracias por compartir tu positividad, hoy en día es muy importante y ayuda muchísimo. Espero que todos os estéis cuidando mucho 🥰", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Una iniciativa que coincide con el lanzamiento de la versión deluxe de su último disco, Rare, en el que se incluye su tema Boyfriend, una canción con la que Selena busca, precisamente, lanzar un mensaje de empoderamiento, como ella misma explicó hace dos días: "Muchos sabéis la ilusión que me hace lanzar una canción llamada Boyfriend, es un tema muy alegre que habla de caerse y levantarse una y otra vez en el amor, pero siendo conscientes de que no necesitas a nadie más que tú para ser feliz".