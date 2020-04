Si nos dan a elegir, lo tenemos claro: nos vamos de cuarentena con la familia Beckham

Con la gran cantidad de tiempo libre, también las celebridades están haciendo de la estancia en casa algo útil cultivando sus pasiones como la cocina o ideando nuevos proyectos, como el podcast de Miley Cyrus o, a nivel nacional, Lucía Rivera y su plan de hacer directos con profesionales de la industria de la moda. Victoria Beckham también está aprovechando la cuarentena para sacar su vena más creativa, esa que decidió seguir pese a que le costara el fin de su carrera como estrella del pop. Eso sí, si esperabas que la británica estuviera creando una nueva colección para su firma, tenemos que informarte de que no va a ser lo que imaginabas. A lo que la diseñadora y sus hijos se han dedicado este fin de semana ha sido a imitar a Pilar Rubio, creando sus propias camisetas tie dye.

El proceso para teñir la ropa -una tendencia que se popularizó en la década de los 70 gracias a Janis Joplin, Jimi Hendrix o los Rolling Stones-, consiste en anudarla o enroscarla sobre sí misma y añadir los colores de manera estratégica, formando originales y únicos estampados una vez se despliegan. Aprovechando los conocimientos de su madre, no es de extrañar que Cruz y Harper se hayan animado a probar con sus propias prendas. Hasta las más inesperadas han formado parte del proceso, ya que el hijo pequeño del matrimonio ha teñido sus calzoncillos, tal y como la británica ha mostrado con una serie de vídeos en su perfil social del taller de moda y color.

Y aunque no se ha visto que creara nuevas propuestas para la temporada próxima, lo cierto es que ha aprovechado para customizar una de las camisetas de su marca. "Spicing up my Victoria Beckham tee", escribió, lo que se podría traducir como "Aderezando mi camiseta", lista para colorear su básico del armario. Una vez listas, las prendas se han extendido al sol para que el tinte terminara de secarse. La diseñadora ha mostrado el resultado final. "Aquí veo una fuerte declaración de estilo", escribió acompañando un vídeo en el que aparecía cómo quedaban las manchas de color sobre camisetas y calcetines.

La clase práctica de estampados no ha sido la única actividad con la que la familia ha pasado la tarde. Con todos los negocios cerrados, han decidido montar su propia peluquería en casa. Además de ayudar a que Cruz se tiñera las puntas de color rosa, Victoria ha demostrado sus dotes como peluquera. "Acaba de abrir el salón, ella también corta el pelo", apuntó la diseñadora mostrando no solo su talento con la maquinilla, sino también el nuevo hairstyle de su hijo Romeo, el último en ponerse en sus manos.