'Eres fuerte y puedes con todo', los fans se vuelcan con Selena Gomez en su momento más complicado

Mediante espectáculos en directo o quedadas online, las celebridades están abriéndose a compartir sus secretos con sus seguidores más que nunca. Demi Lovato o el diseñador Jeremy Scott han sido algunos de los que han participado en el nuevo programa con más éxito de la red, Bright Minded: Live with Miley, el podcast de Miley Cyrus. Sin embargo, por mucho que los fans de la artista estaban intrigados por conocer las idas y venidas de la relación de la intérprete de Slide Away con su compañera de profesión -tanto en Disney Channel como en la industria de la música-, ha sido Selena Gomez, la invitada de honor. Esta semana, la cantante ha elevado la iniciativa, que recibe vía perfil social a algunas de las estrellas más conocidas de su amiga, a un nuevo nivel con su entrevista. Quien una vez fue la persona más seguida de las redes sociales ha aprovechado su encuentro virtual para abrirse por completo, dando una noticia que ha pillado al mundo por sorpresa: padece un trastorno bipolar.

"Después de pasar varios años pasando por un montón de cosas diferentes, me he dado cuenta de que soy bipolar", admitió Selena en el directo. "Nunca había tenido conocimiento o respuestas de esta condición. Cuando tuve más información fue de ayuda, ya no me preocupada una vez lo sabía", dijo a Miley. Y es que para la artista, esta ha sido la mejor forma de quitarse un peso de encima, ya que como le dijo a su interlocutora: "Sentía que en el momento en el que finalmente contara lo que tenía que decir, quería saber todo sobre ello. Y eso fue lo que se llevó el miedo".

Para la cantante de Rare, estos últimos años no han sido nada fáciles. Por un lado, su historial médico le ha hecho pasar por el hospital en varias ocasiones. En su larga batalla contra el lupus, vivió uno de sus momentos más críticos cuando tuvo que someterse a un transplante de riñón en 2017. A nivel sentimental, tampoco ha tenido problema en abrirse sobre su relación con Justin Bieber, un noviazgo por el que sufrió mucho y que también le ha pasado factura. Con esta nueva revelación, Selena una vez más, ha querido hacer que sus fans sean partícipes de sus luchas personales.

En cuanto su comunidad de fans supo de la noticia, acudieron en masa a la última foto de la artista a dejarle mensajes positivos que le animaran tras haberse sincerado de esa manera con ellos. "Muchísima gente te quiere y solo nos importa que seas feliz", "Eres fuerte y puedes con todo", "Tienes un enorme corazón y cerebro para luchar, motivos te sobran", "Ser una cantante excepcional nunca fue tan inspirador", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en su perfil. Una manera de mostrarle, de nuevo, todo el apoyo a su ídolo en sus momentos más complicados.