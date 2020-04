Laura Escanes lo confirma: este es el fenómeno que arrasa entre las 'influencers'

Si algo ha conseguido la cuarentena es demostrar que no hace falta salir de casa. La oficina se ha desplazado a los hogares con el teletrabajo, los entrenos del gimnasio al salón e incluso los multitudinarios conciertos o fiestas se han visto sustituidas por actuaciones de los artistas en directo a través del teléfono móvil. Con semejante cambio de comportamientos, parecía predecible que la forma de relacionarnos también terminaría evolucionando. No solo las videollamadas de grupo son las nuevas quedadas, ha habido una aplicación que se ha convertido en la más popular del teléfono: TikTok. El fenómeno de subir vídeos al que se han sumado celebridades que van desde North West hasta Jennifer Lopez con su reto viral, ha arrasado en España. De todas las influencers que han aprovechado la estancia casera para abrirse una cuenta, ha sido Laura Escanes quien ha confirmado la tendencia haciéndose un nuevo perfil.

Además, la catalana se ha estrenado por todo lo alto haciendo playback de un audio suyo de 2017, que muchos de sus fans han catalogado como "historia de España". "Amigos, me he hecho TikTok y he subido una obra de arte", escribía en su perfil para anunciarle a sus seguidores la noticia. Una interpretación en la que ponía voz -o al menos aparentemente- de nuevo a los mensajes que le mandó a una ex pareja y que se filtraron. De esta manera, la escritora ha presumido de su sentido del humor demostrando que no hay nada como no tomarse a una misma demasiado en serio, ya que el objetivo de la nueva aplicación es divertirse.

"Eres lo más", "Menudo icono" o "Te honra tener ese humor", son algunos de los comentarios que ha recibido la autora de Piel de letra. La verdadera prueba de que le ha dado un giro con parodia a lo que fue un momento difícil para ella. Y es que su vídeo ha tenido un éxito arrollador con cientos de miles de visualizaciones y casi 70.000 'me gusta' en tan solo unas horas, por lo que es probable que, desde hoy, sus fans estén muy pendientes de los nuevos contenidos que vaya a subir. El de Laura no es el único caso, aunque sí uno de los que mejor acogida ha tenido.

Muchas otras compañeras de profesión influencers se han animado a unirse a la red social del momento. Chiara Ferragni, por ejemplo, se cuenta en la lista de tiktokers más vip. Aunque en su caso, ha llegado a admitir que por mucho que todavía se le resista, quiere conquistar esa aplicación como ya domina el resto. Otras, sin embargo, como Brittany Xavier, ha encontrado la forma de adaptarse, pese a ser millennial, al fenómeno que apasiona a la Generación Z. María Pombo, Dulceida o María García de Jaime son otras españolas que también se han sumado a la moda de los minivídeos con coreografías o clips divertidos.