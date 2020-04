Los diseñadores españoles te proponen un plan: ver sus películas de moda favoritas

Para una sociedad que está acostumbrada a tener una rutina frenética, disponer de semanas en las que esta vida ajetreada se ha tomado una pausa, se hace un poco cuesta arriba. Por suerte son muchas las actividades disponibles sin necesidad de salir a la calle. Poner en orden el armario, probar nuevos trucos de belleza, experimentar nuevas recetas culinarias, hacer ejercicio, escuchar música hasta ahora desconocida o jugar en familia son algunas de las cosas que nos ayudan a amenizar estos días. Y, por supuesto, ver series y las películas también es uno de los pasatiempos preferidos en estos momentos. Y no solo hablamos de Netflix, Disney plus o HBO, sino que la hemeroteca de films existentes es tan amplia que no tendríamos horas suficientes en el día para verlas todas.

Para evitar decisiones complicadas entre todo el contenido existente para ver y, en especial, para todos aquellos amantes de la moda, algunos diseñadores españoles han compartido algunas de sus recomendaciones preferidas: documentales y películas que muestran la evolución de la moda o diversas conferencias de arte relacionadas de algún modo con la industria. Una iniciativa bautizada como Why don't you e impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene como objetivo acercar a todos el mundo de la moda y la cultura a través de la redes sociales. La web del Centro Superior de Diseño de Moda (http://www.csdmm.upm.es/) será la encargada de mostrar estas sugerencias para todos aquellos apasionados del diseño que quieran pasar un rato de lo más glamuroso sentados en el sofá.

¿Qué diseñadores compartirán sus películas favoritas?

Ana Locking, quien propone para hoy viernes Bill Cunningham New York, un documental dirigido por Richard Press sobre la vida del fotógrafo de The New York Times, Bill Cunningham; Juan Vidal, quien invita este domingo a ver el documental Antifashion, que refleja el movimiento de los años 90 a través del trabajo de diseñadores como Helmut Lang o Hussein Chalayan y a disfrutar de los Ciclos de Conferencias del Museo Thyssen-Bornemisza; Miguel Becer, fundador de la firma ManéMané, quien sugiere para el próximo 11 de abril la visualización de los grandes momentos que vivió la moda en las últimas décadas como el desfile de Streetcasting de Jean Paul Gaultier en 1994 o la participación de Raf Simons en Fashion Talks -una de las conferencias sobre moda más destacadas-, han sido los primeros diseñadores en sumarse a esta iniciativa.

Pero tranquilos, que si esto os sabe a poco tenemos una grata noticia que daros: estos tres modistos no serán los únicos que participen, así que estad atentos a las redes sociales porque durante las próximas semanas, estudiantes del CSDMM, diseñadores y referentes como Rubén Gómez, fundador de la firma de joyería BIIS, Natalia Bengoechea, Directora Moda Smoda o Pedro Mansilla, sociólogo y crítico seguirán aportando contenido para que podamos adentrarnos en los entresijos de la esfera fashionista sin movernos de casa.

Haz click para conocer ‘El Armario de ...’, un formato que desglosa al detalle las claves del estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!