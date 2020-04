Vuelve a la infancia en 3, 2, 1... ¡Disney también quiere estar en tu casa!

Fanáticos de Disney, ¡estáis de enhorabuena! La plataforma ha desembarcado en España este martes con toda su artillería. Con un catálogo que bien podría convertise en la competencia directa de los tres pesos pesados: Netflix, HBO y Amazon Vídeos, esta aplicación no solo incorpora los mejores clásicos de Disney, Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic, como Toy Story, El Rey León, La Sirenita, Buscando a Nemo, Avatar, Guardianes de la galaxia o La Cenicienta, entre otros muchos, sino que también trae consigo algunas de las series y películas más esperadas, pedidas y deseadas por todos los fans del universo Disney Chanel: Hannah Montana, Los magos de Waverly Place, High School Musical, Camp Rock, Hotel Dulce Hotel o Lizzie McGuire.

Y es que, ¿qué mejor para sobrellevar nuestra estancia en casa que hacer un maratón con todas estas icónicas producciones? Está claro que si existe un momento idóneo para estrenar un catálogo de más de 500 películas clásicas, 100 películas recientes y aproximadamente 7.500 episodios de series de televisión, era este. Los fans lo han acogido con los brazos abiertos y una meta: devolverle a Disney su título de gigante del entrenimiento. Un objetivo que se ha visto reflejado en las redes sociales, donde la oleada de comentarios positivos aplaudiendo esta inicitiva no ha tardado en llegar, lo que, sin duda alguna, hará el #YoMeQuedoEnCasa mucho más divertido y llevadero.

Pero si a esta vuelta a nuestra infancia le añadimos que desde hace días los protagonistas de estas icónicas series no paran de genear contenido a través de sus perfiles sociales, solo podemos decir que la vena Disney está más viva que nunca en nuestros corazones. Si hace unos días Miley Cyrus sorprendía a sus seguidores con un directo compartido con otra estrella de esta cadena: Demi Lovato, en el que revelaron anécdotas y confesiones, pero sobre todo, risas, ahora ha sido con Emily Osment, su mejor amiga en Hannah Montana, con la que ha compartido pantalla dejando sin palabras a su ejército de followers. También hace unos día fuimos testigos de uno de los throwbacks más esperados: el baile de Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens donde interpretaron el tema We're all in this together. A nosotras, por nuestra parte, después de ver todos estos ejemplos solo nos queda decir que pasen los años que pasen, Disney seguirá sacando nuestra lado más inocente.