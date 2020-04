María F. Rubíes anuncia emocionada una feliz noticia

Conocemos de sobra su armario, desde sus estilismos sofisticados y de tendencia para ser la invitada perfecta en cualquier evento hasta su poder de prescripción a la hora de escoger los accesorios que triunfan cada temporada. La influencer María Fernández-Rubíes es toda una experta en dejar a sus seguidores con la boca abierta cada vez que imparte una lección de estilo en su particular álbum de fotos digital. Pero ayer la madrileña, de 28 años, acudió a su perfil social para compartir con su séquito de más de medio millón de followers su noticia más personal. Para arrojar un poco de luz en los momentos que estamos viviendo, María hizo gala de la energía positiva que la caracteriza anunciando... ¡que está embarazada!

Si hace unas semanas la cantante Katy Perry sorprendía a medio mundo con la noticia de su primer embarazo, ahora es el turno de María que, a través de un vídeo de 9 minutos en el que respondía preguntas que le hicieron previamente sus seguidores, anunció que estaba embarazada de 13 semanas. A pesar de que el verano pasado sufrió un aborto natural, la influencer ha confesado que en esta ocasión ha ido todo fenomenal. "Estamos muy contentos, aún no sabemos el sexo del bebé pero el próximo mes lo sabremos", comentó. María señaló que los primeros meses fueron "muy duros" y que la sensación de malestar no le dejaba digerir las comidas, algo que ahora, en su segundo trimestre de embarazo, está 100% solucionado. "Me apetece comer todo el día hidratos, pan y galletas", relata sobre sus antojos.

Aunque confiesa que siempre ha preferido una niña, ahora teniendo en cuenta las circunstancias, solo quiere que el bebé, que está previsto que nazca el próximo septiembre, venga sano. El embarazo de María llega dos años después de su boda con su pareja, el dentista Manuel Losada, y ha causado un revuelo entre sus seguidores y la comunidad de influencers que no han tardado en expresar su emoción. Comentarios como "TAN feliz" de su amiga María Pombo, "QUÉ ILUSION MARIII! POR FIN" de Marta Lozano, o "Enhorabuena María!!! No hay nada más bonito que traer bebés al mundo" de la diseñadora Rocío Osorno, llenaron su feed de positivismo y alegría. ¡Y no es para menos!