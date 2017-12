¿Por qué se ha despedido Kendall Jenner de los seguidores de su app?

En 2018, la familia Kardashian-Jenner dará la bienvenida a, por lo menos, dos nuevos miembros por parte de Khloé y Kim Kardashian. Y decimos por lo menos, porque el supuesto embarazo de Kylie Jenner sigue sin confirmarse. Este misterio alrededor de la nueva generación de mini-celebrities ha mantenido el foco mediático alejado de Kendall Jenner, quien se convierte ahora en la protagonista del 'klan' al anunciar que cierra su app de estilo de vida en 2018.

La modelo se despide de sus seguidores con un escueto mensaje que, en el momento de escribir este artículo, aún puede leerse en su página web: "Cuando miro hacia el próximo año, mis objetivos y prioridades están cambiando. He estado conectada con vosotros durante más de dos años increíbles, pero he tomado la difícil decisión de no volver a actualizar mi app en 2018. Espero que hayáis disfrutado de este viaje tanto como yo, y estoy deseando compartir el siguiente capítulo con vosotros".

No es la primera vez que la modelo deja de utilizar una red social. De hecho, en noviembre de 2016 anunció su retirada de Instagram, que al final solo duró unos pocos días. Por otro lado, Gigi Hadid ha probado reciéntemente la desconexión total de su teléfono móvil durante una semana, con el objetivo de no ser consciente de lo que ella misma denomina 'drama' o, lo que es lo mismo, toda la polémica que se produce cada vez que publica una imagen o sale a la calle con un look arriesgado.

Todo apunta a que esta decisión se debe a la lucha constante que Kendall Jenner tiene que librar contra la ansiedad. Un problema que se ha visto reflejado en varias ocasiones en Keeping Up With The Kardashians, y al que volvía a hacerse referencia en uno de los últimos episodios del reality familiar.

Con solo 15 años de vida, todavía es difícil pronosticar cuál es el impacto real que las redes sociales pueden provocar en nuestra salud a largo plazo. Sin embargo, ya existen algunos estudios que avisan de que debemos ser precavidos. Una reciente investigación del sistema de salud pública de Canadá afirma que existe un vínculo importante entre los problemas psicológicos como la ansiedad y el uso de las redes sociales, tras analizar a más de 700 alumnos de secundaria con problemas de salud mental (o tendencia a padecerlos) y su consumo de estas plataformas.

Kendall Jenner ha admitido sufrir ataques de pánico y parálisis del sueño en más de una ocasión, y recientemente ha conseguido una órden de alejamiento contra un hombre que la acosaba. La exposición mediática de las Kardashian-Jenner es su modo de vida, y la convivencia con los trolls de Internet y el control de su privacidad, dos de los caballos de batalla a los que se enfrentan a diario. Quizá el alejamiento de Kendall de las redes sociales sea otro de los grandes cambios que la familia más mediática va a vivir en 2018.