Gracias al regalo de Navidad de Kanye West, Kim Kardashian puede ser mucho más rica

Si en este punto de la Navidad ya tienes todo el tema de los regalos solucionados, enhorabuena. Si, por el contrario, eres de las que sufre un bloqueo mental porque no sabes qué regalar, imagínate lo que tiene que ser estar casado con Kim Kardashian. Es el caso de Kanye West, que un año más ha tenido que sorprender a su pareja, y parece haberlo conseguido.

La estrella de los realities tiene absolutamente de todo y, además, continuamente está recibiendo obsequios de las marcas, tal y como podemos comprobar a través de sus publicaciones efímeras de Instagram. ¿Le regalas ropa de Yeezy? Tiene toda la colección. ¿Maquillaje? Tiene su propia línea, además de la de Kylie Jenner y Khloé Kardashian muy a mano. ¿Un perfume? Acaba de lanzar tres. Llegados a este punto, los regalos intangibles suelen convertirse en una opción muy a tener en cuenta, y a esta misma conclusión ha debido llegar Kanye. Dinero llama a dinero o, lo que es lo mismo: acciones de Bolsa de algunas de las principales marcas de ocio.

Así de emocionada lo explicaba Kim Kardashian a través de las Stories de Instagram: "Uno de mis regalos de Navidad de parte de Kanye ha sido esta cajita con un muñeco Mickey Mouse de Disney, auriculares de Apple, tarjetas de regalo de Netflix y Amazon, y calcetines de Adidas". Al terminar esta publicación de 10 segundos, un mismo pensamiento ha debido cruzar la mente de sus seguidores: "¿En serio? No me lo creo". Y solo ha habido que esperar al siguiente clip para comprenderlo todo. La estrella de Keeping Up With The Kardashians continua: "Pero luego abro la siguiente caja y hay acciones de Amazon y Netflix, donde consiguió las tarjetas de regalo; acciones de Apple, donde obtuvo los auriculares, acciones de Adidas y de Disney". Sobre la imagen, la prueba de la ilusión que le hizo este regalo: "Best husband alert!" ("¡Alerta de mejor marido activada!").

Si nos fijamos bien en los detalles - que es donde siempre reside la importancia, y más en estos casos -, podemos captar datos como que el rapero ha obsequiado a su esposa con 920 acciones de Disney, estimadas en más de 84.000 € en el momento de la compra; y 995 acciones de Adidas, valoradas en 142.000 € aproximadamente. Un regalo muy valioso en términos económicos a la par que entretenido: ¿Nos enseñará Kim Kardashian todos los trucos que aprenda jugando a la Bolsa?